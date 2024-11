Stars Cher: Ihr erstes Mal passierte aus Rache

Bang Showbiz | 20.11.2024, 16:00 Uhr

Cher verlor ihre Jungfräulichkeit mit 14, als sie „Rachesex“ mit dem Sohn eines Nachbarn hatte.

Die 78-jährige Pop-Ikone hat in ihrem neuen Buch ‚Cher: The Memoir, Part One‘ über ihre frühen Jahre in Kalifornien gesprochen und verraten, dass sie beschlossen hat, ihre Jungfräulichkeit an diesen bestimmten Jungen zu „verleihen“, nachdem er sie vor seinen Freunden „wie ein peinliches Kind“ behandelt hatte.

Die Sängerin schreibt: „Eine italienische Familie in unserer Straße hatte einen süßen Sohn, der in der Oberstufe war. Er verbrachte seine Wochenenden damit, an seinem Hot Rod zu arbeiten, während ich ihm Werkzeuge reichte. Dann kam er in mein Zimmer, wir küssten uns, er wollte, dass ich sein anderes Werkzeug hielt, und ich sagte nein. Sein schwarzer Roadster gefiel mir besser als er.“ Dabei habe sie auch damals schon an Sex gedacht, so wie alle anderen Mädchen in ihrer Schule, für die es das Gesprächsthema Nummer 1 war. Sie enthüllte weiter, dass sie Sex mit „dem Nachbarn“ hatte, um sich zu rächen, nachdem er sie bei einem Ausflug mit seinen Kumpels fallen gelassen hatte.

Cher erklärte: „Der Nachbar war süß genug, wenn wir alleine waren, aber sobald seine Freunde vorbeikamen, behandelte er mich wie ein peinliches Kind. Eines Tages, als seine Kumpels einen Ausflug zu Bob‘s Big Boy vorschlugen, sagte er: ‚Okay, lass mich Cher holen.‘ Sie lachten und sagten: ‚Willst du das Kind nehmen?‘ Und er ließ mich fallen. Ich war so verletzt, als er das tat. Ich hatte Rachesex mit ihm. Ich wollte es eigentlich nicht, sonst hätte ich es schon eines der fünfhundert anderen Male getan, als er gebeten hatte.“

Sie gab aber zu, dass der große Moment eine „massiv überbewertete Erfahrung“ war, und fügte hinzu: „Ich fragte ihn: ‚Ist es das? Sind wir fertig?‘ Dann sagte ich ihm, er solle nach Hause gehen und nie wieder zurückkommen. Ich wollte, dass er sich genauso zurückgewiesen fühlte, wie er mich hatte fühlen lassen. Obwohl er immer wieder versuchte, es wieder gut zu machen, sprach ich nie wieder mit ihm. In der Schule habe ich meinen Freunden erzählt, dass das ‚Ding‘, über das sie ständig sprachen, keine große Sache war und dass sie sich weiter küssen sollten.“