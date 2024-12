Stars Cheyenne Ochsenknecht: Sie will Österreicherin werden

Cheyenne Ochsenknecht attends the 12th Vienna Awards Sept 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.12.2024, 16:14 Uhr

Cheyenne Ochsenknecht wünscht sich die österreichische Staatsbürgerschaft.

Die Tochter von Uwe und Natascha Ochsenknecht wohnt bereits seit 2021 mit ihrem Ehemann Nino, Tochter Mavie und Sohn Matteo auf ihren eigenen Bauernhof, dem Chianina-Rinder-Hof in Dobl südlich von Graz. Und hier fühlt sich die Influencerin und Bäuerin offenbar so wohl, dass sie Österreich sogar zu ihrer Heimat machen will – am besten auch auf dem Papier.

„Ich möchte endlich die österreichische Staatsbürgerschaft erlangen“, gestand Cheyenne nun gegenüber ‚Kleine Zeitung‘, dass sie offenbar kein Problem damit hat, Deutschland den Rücken zu kehren. Sie liebt die Steiermark so sehr, dass sie sich sogar selbst mittlerweile als „Steierin“ bezeichnet. Sie fügte hinzu: „Ich bin zwar in München geboren, aber ich sage immer, ich bin bayrisch-steirisch.“

Auch ihren Beruf als Bäuerin will die Schauspieler-Tochter nicht missen, die im Gegensatz zu ihrem Brüdern Wilson Gonzalez und Jimi Blue den Eltern nicht ins Showbiz gefolgt ist: „Viele denken, dass man als Bäuerin ungepflegt ist und Dreck unter den Fingernägeln hat. Es ist egal, ob man seine Arbeit mit langen Nägeln, in High Heels oder im Kleid macht.“ Klingt so, als hätte Cheyenne Ochsenknecht ihre Herzensheimat gefunden.