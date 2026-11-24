Musik Chris Campbell, Bassist von Bob Seger and the Silver Bullet Band, im Alter von 78 Jahren gestorben

Chris Campbell - 1977 - Getty Images - Bob Seger and the Silver Bullet Band BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.11.2026, 18:00 Uhr

Chris Campbell, langjähriger Bassist von Bob Seger and the Silver Bullet Band, ist im Alter von 78 Jahren gestorben.

Die Nachricht gab Jim „Moose“ Brown in den sozialen Medien bekannt, der sich den ‚Night Moves‘-Rockern 2006 für ihre ‚Face The Promise Tour‘ als Gitarrist und Keyboarder angeschlossen hatte.

„Ich bin so traurig, vom Tod meines Freundes Chris Campbell zu erfahren, einem langjährigen Mitglied von Bob Segers Silver Bullet Band“, schrieb Brown. Als er 2006 zur Band gestoßen sei, habe Campbell bereits seit mehr als 35 Jahren mit Seger zusammengearbeitet. Es sei ihm eine Ehre gewesen, mit dem Bassisten auf der Bühne zu stehen und zahlreiche musikalische Höhepunkte zu erleben. Bob Seger and the Silver Bullet Band hätten seine Jugend geprägt und ihn zu seiner eigenen Musikkarriere inspiriert. Über seinen verstorbenen Kollegen schrieb Brown: „Campbells musikalisches Können prägte all diese Platten, und er war einer der Besten aller Zeiten.“

Campbell spielte erstmals 1970 mit Seger zusammen, als er für den damaligen Bassisten Dan Honaker einsprang, der sich bei einem Motorradunfall das Handgelenk gebrochen hatte. 1974 kehrte Campbell für die Aufnahmen zum Album ‚Seven‘ in die Band zurück, die allein in diesem Jahr mehr als 250 Konzerte absolvierte. „Wir haben so viele Konzerte gegeben, dass man einfach perfekt aufeinander eingespielt sein musste“, erinnerte sich Campbell 2013 gegenüber ‚Classic Rock‘. Die Musiker hätten damals so viel gespielt, dass sie gewissermaßen bereits über das Stadium des Übens hinaus gewesen seien.

Campbell wirkte an allen darauffolgenden Alben von Bob Seger and the Silver Bullet Band mit, vom kommerziellen Durchbruch mit ‚Live Bullet‘ im Jahr 1976 bis zum letzten Studioalbum ‚It’s a Mystery‘ von 1995. Auch bei den letzten Live-Auftritten der Gruppe im Jahr 2019 stand er auf der Bühne. Bereits 2011 hatte Campbell gegenüber ‚Rolling Stone‘ betont, wie glücklich ihn die Zusammenarbeit mit Seger mache. Innerhalb der Band herrsche ein freundschaftliches Verhältnis ohne Feindseligkeiten oder Streit. „Bob ist unser Fels in der Brandung, unser Patriarch. Wir alle schauen zu ihm auf“, erklärte der Bassist. Die Zusammenarbeit mit Seger sei unkompliziert, und er sei ein wunderbarer Mensch.