Film Chris Columbus will Macaulay Culkin öfter in Schauspielrollen sehen

Christopher Columbus – Getty – New York BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.12.2024, 12:18 Uhr

Der Regisseur ist ein großer Fan des ehemaligen Kinderstars.

Chris Columbus hofft, dass Macaulay Culkin wieder regelmäßig schauspielert.

Kürzlich wurde bekannt, dass der Schauspieler an der zweiten Staffel von ‚Fallout‘ mitwirken wird. Regisseur Chris Columbus wünscht sich, den 44-Jährigen wieder öfter auf der Leinwand zu sehen. Der Filmemacher hat die Kult-Weihnachtsfilme ‚Kevin – Allein zu Haus‘ und ‚Kevin – Allein in New York‘ inszeniert, die Culkin zum Kinderstar gemacht hatten.

Gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘ erklärte Columbus: „Ich würde Mack immer noch gerne öfter spielen sehen. Ich habe schon eine Weile nicht mehr mit ihm gesprochen, aber ich habe gelesen, dass er [Staffel zwei von ‚Fallout‘] macht. Es wäre also toll, wenn er sich wieder der Schauspielerei zuwenden würde, denn er ist wirklich großartig.“

Der Regisseur ist begeistert, dass Culkin seine Liebe zu den ‚Kevin‘-Filmen teilt und kürzlich eine US-Vorführungstour für den ersten Film startete. „Ja, es ist herzerwärmend zu sehen, dass er diese Filmvorführungen veranstaltet und sich damit identifiziert. Er hat jetzt selbst eine Familie und sieht, welchen Einfluss ‚Kevin – Allein zu Haus‘ auf Kinder und Familien hat“, schilderte Columbus.

Der 66-Jährige fügte hinzu: „Die Tatsache, dass ‚Allein zu Haus‘ so lange läuft, ist wirklich wichtig und bedeutet mir sehr viel, denn damals wurde der Film von der Kritik nicht gut aufgenommen. Er war nur so erfolgreich, dass er [sieben] Monate lang lief. Er war bis zum 3. Februar [1991] die Nummer eins. Aber es bedeutet mir wirklich viel, dass der Film auch 34 Jahre später noch läuft.“