Zum 50. Bühnenjubiläum Chris de Burgh tourt auch 2025 wieder durch Deutschland

Chris de Burgh steht seit fünf Jahrzehnten auf der Bühne. (paf/spot)

SpotOn News | 26.11.2024, 14:24 Uhr

Chris de Burgh kehrt 2025 für weitere Konzerte nach Deutschland zurück. Nach seinen Auftritten im Jahr 2024 wird er im kommenden Jahr bei 14 weiteren Shows live zu erleben sein.

Der irische Musiker Chris de Burgh (76) kündigt für 2025 weitere Konzerte in Deutschland an. Nach seinen erfolgreichen Auftritten 2024 wird der Sänger im Rahmen seiner "50LO"-Tour erneut 14 Städte besuchen, um sein 50-jähriges Bühnenjubiläum zu feiern.

In diesen Städten spielt Chris de Burgh

Die Tournee beginnt am 25. Juli bei den Thurn-und-Taxis-Schlossfestspielen in Regensburg. Im weiteren Verlauf wird de Burgh durch verschiedene deutsche Städte reisen, darunter Baden-Baden, Fürstenfeldbruck und Ingolstadt noch im Juli. Der August bringt den "Lady in Red"-Interpreten nach Fürstenzell, Görlitz und Magdeburg, gefolgt von Auftritten in Eyrichshof, Zeulenroda-Triebes, Thale und Steinbach-Langenbach. Nach einem Konzert in Northeim (Nordrhein-Westfalen) findet die Tour ihren Abschluss am 17. August im Amphitheater Gelsenkirchen. Der Kartenvorverkauf startet am Mittwoch, dem 27. November, um 11 Uhr über myticket.

Besonders ist bei dieser Tour, dass de Burgh solo auftritt – eine Hommage an seine künstlerischen Anfänge, als er sich selbst auf Gitarre oder Klavier begleitete. Die Konzerte werden nicht nur musikalisch sein; der Künstler wird auch Geschichten und Hintergründe zu seinen Songs teilen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Neben seinen eigenen Hits wird er auch ausgewählte Coverversionen präsentieren.

Das Jubiläums-Best-Of "50"

Passend zum Jubiläum hat der Ire vor Kurzem das Best-of-Album "50" herausgebracht, das seine Lieblingslieder aus allen Studioalben sowie drei neue Songs enthält. Seit seinem Debütalbum "Far Beyond These Castle Walls" von 1974 hat de Burgh über 20 Studioalben veröffentlicht und mit Songs wie "Don't Pay the Ferryman" und "Missing You" weltweite Erfolge gefeiert.