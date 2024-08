Film Chris Evans: ‚Deadpool and Wolverine‘-Rolle ist ‚ein wahrgewordener Traum‘

Chris Evans - 2024 Comic-Con International: San Diego - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.08.2024, 12:00 Uhr

Chris Evans erzählte, dass es „ein wahrgewordener Traum“ gewesen sei, in ‚Deadpool and Wolverine‘ wieder Johnny Storm/Human Torch zu spielen. Der 43-jährige Marvel-Schauspieler, der auch für seine Rolle als Captain America im MCU bekannt ist, schwärmte davon, den Mitbegründer der Fantastic Four in dem Blockbuster erneut spielen zu dürfen.

Evans dankte Ryan Reynolds (Deadpool), Hugh Jackman (Wolverine) und Filmemacher Shawn Levy für einen unglaublichen Film. Chris teilte einen Schnappschuss der vier am Filmset und schrieb in seiner Instagram-Story: „Danke an Ryan Reynolds, Hugh Jackman und Shawn Levy, dass ich Teil eines so unglaublichen Films sein durfte! Sie sind drei der nettesten Typen, die Sie jemals treffen werden. Ein besonderer Dank geht an Ryan, der das alles möglich machte. Johnny wieder zu spielen ist ein wahrgewordener Traum und er wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben.“ Chris spielte den Superhelden im Jahr 2005 in ‚Fantastic Four‘ und 2007 in ‚Fantastic Four: Rise Of The Silver Surfer‘. ‚Deadpool Wolverine‘ bietet zudem Gastauftritte von Channing Tatum (Remy LeBeau / Gambit), Tom Hollands Bruder Harry Holland (Haroldpool) und dem Wrexham-Fußballer Paul Mullin (Welshpool). Unterdessen hatte Ryan Channing zuvor als „einmaliges Talent“ bezeichnet. Er verkündete auf X: „Stellen Sie sich vor, dass Sie in der ersten Reihe neben diesem Typen sitzen. Er ist nicht nur ein einmaliges Talent, sondern ein echt GUTER Mann. Ich weiß, wie es sich anfühlt, eine Figur ins Leben zu rufen, und Chan tat genau das. Dann hat er die lebendigste/authentischste Version der Figur auf die Leinwand gebracht.”