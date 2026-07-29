Stars Chris O’Dowd würde ein ‚Moone Boy‘-Comeback nicht ausschließen

Chris O'Dowd - November 11 - Bridesmaids - sitting - suited BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.07.2026, 09:00 Uhr

Chris O'Dowd würde ein 'Moone Boy'-Comeback nicht ausschließen.

Chris O’Dowd würde eine Neuauflage der Kultserie ‚Moone Boy‘ nicht grundsätzlich ausschließen.

Der Schauspieler und Comedian schrieb gemeinsam an der beliebten Sitcom mit und spielte selbst die Rolle des imaginären Freundes Sean. Die Serie erzählt die Geschichte des zwölfjährigen Martin Moone, der mit den Herausforderungen des Aufwachsens im ländlichen Irland zurechtkommen muss, stets begleitet von seinem erfundenen Freund Sean. ‚Moone Boy‘ lief von 2012 bis 2015 über drei Staffeln.

Im Gespräch mit dem ‚Roscommon Herald‘ sprach O’Dowd über die anhaltenden Wünsche der Fans nach einer Fortsetzung. Auf die Frage, ob er für ein Reboot erneut in seine Rolle schlüpfen würde, antwortete er: „Martin wäre inzwischen älter und würde sich wahrscheinlich mit Mädchen treffen und solche Dinge machen. Ich weiß nicht, ob es dann nicht etwas seltsam wäre, wenn er immer noch einen imaginären Freund hätte.“ Dennoch wollte er die Idee nicht komplett ausschließen: „Aber man soll niemals nie sagen. Es war eine fantastische Zeit. Ich durfte mit einigen Leuten aus der Serie inzwischen wieder bei ‚Small Town, Big Story‘ zusammenarbeiten.“ Weiter sagte er: „Ich würde dieses besondere ‚Moone Boy‘-Gefühl gern noch einmal aufleben lassen. Man weiß nie.“

Derzeit steht Chris O’Dowd in Dublin auf der Bühne. Im Theaterstück ‚The Brightening Air‘ von Conor McPherson übernimmt er erneut seine Rolle aus der Londoner Originalproduktion von 2025, für die er viel Lob von Kritikern erhielt. Obwohl er das Stück bereits unzählige Male gespielt habe, fühle sich die Aufführung in Irland anders an. „Dieses Stück zu spielen, macht unglaublich viel Spaß. Es ist einfacher, weil man inzwischen weiß, dass das Stück funktioniert“, sagte er. Außerdem verglich er die Entwicklung der Inszenierung mit einem langsam gekochten Eintopf: „Es fühlt sich an, als hätte alles lange vor sich hin geköchelt. Wir haben neue Ensemblemitglieder, die frischen Wind in manche Szenen bringen. Jetzt ist es wie ein richtig guter Eintopf: Alles ist zart geworden und die einzelnen Zutaten harmonieren perfekt miteinander, weil sie so lange Zeit hatten, sich zu verbinden.“ ‚The Brightening Air‘ ist noch bis zum 30. August im Gate Theatre in Dublin zu sehen.