Stars Chris Rea stirbt friedlich im Krankenhaus

Chris Rea live performance December 2014 Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.12.2025, 19:33 Uhr

Chris Rea ist wenige Tage vor Weihnachten „friedlich im Krankenhaus“ gestorben.

Der Singer-Songwriter – berühmt für seinen festlichen Hit ‚Driving Home for Christmas‘ – verstarb am Montag (22. Dezember) im Alter von 74 Jahren nach einer kurzen Krankheit und war seinen Angehörigen zufolge von seinen Liebsten umgeben, wie eine im Namen seiner Familie veröffentlichte Erklärung bestätigte. In der Erklärung hieß es: „Mit großer Traurigkeit geben wir den Tod unseres geliebten Chris bekannt. Er ist heute früh nach einer kurzen Krankheit friedlich im Krankenhaus verstorben, umgeben von seiner Familie.“

Rea wurde in Middlesbrough geboren und begann erst in seinen Zwanzigern mit der Musik, als er das Gitarrespiel erlernte und mehreren lokalen Bands beitrat, bevor er einen Solo-Plattenvertrag bei Magnet Records erhielt. Er veröffentlichte 1978 sein erstes Album ‚Whatever Happened to Benny Santini?‘ und landete mit der Single ‚Fool (If You Think It’s Over)‘ einen US-Hit, der ihm zudem eine Grammy-Nominierung als bester neuer Künstler einbrachte.

Rea nahm weiter Alben auf, erzielte jedoch erst 1987 mit ‚Dancing with Strangers‘ einen großen Erfolg in seiner britischen Heimat, während ‚The Road to Hell‘ von 1989 seinen zweiteiligen Titelsong enthielt, der zu seinen bekanntesten Stücken zählt.

Ein weiteres seiner bekanntesten Lieder ist der festliche Track ‚Driving Home for Christmas‘, der ursprünglich 1986 als B-Seite der Single ‚Hello Friend‘ veröffentlicht wurde. Er nahm ihn 1988 neu auf, und er erschien auf seinem Album ‚New Light Through Old Windows‘ aus demselben Jahr. Obwohl das Lied zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung kein Charterfolg wurde, ist ‚Driving Home for Christmas‘ seither jedes Jahr während der Feiertage in den Charts vertreten und taucht seit 2007 jährlich in den britischen Singlecharts auf. Seine höchste Platzierung erreichte es 2021 mit Rang 10.

Wie die BBC berichtet, gab Rea einst zu, dass er den Titel ursprünglich gar nicht veröffentlichen wollte, seine Plattenfirma ihn jedoch dazu drängte. Er sagte: „Ich brauchte zu diesem Zeitpunkt keinen Weihnachtssong, der mir hinterherhängt. Ich tat alles, um sie davon abzuhalten, diese Platte zu veröffentlichen. Zum Glück haben sie es getan!“

Rea erlitt während seiner Karriere schwerwiegende gesundheitliche Probleme, nachdem bei ihm im Alter von 33 Jahren Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert worden war. Ein Teil seiner Bauchspeicheldrüse wurde entfernt, ebenso seine Gallenblase und Teile seiner Leber, doch er erholte sich und lebte fortan mit Diabetes sowie Nierenproblemen. 2016 erlitt Rea außerdem einen Schlaganfall, von dem er sich jedoch erholte und anschließend zwei weitere Alben veröffentlichte: ‚Road Songs for Lovers‘ (2017) und ‚One Fine Day‘ (2019).

Er hinterlässt seine Frau Joan sowie die beiden gemeinsamen Töchter Josephine und Julia.