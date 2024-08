Stars Christina Aguilera: Bodyshaming in der Musikbranche

Christina Aguilera - Opening Night Show At Voltaire At The Venetian Resort Las Vegas 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.08.2024, 10:00 Uhr

Christina Aguilera wurde von Führungskräften der Musikindustrie wegen ihres Gewichts gemobbt, als sich ihr Körper mit dem Alter zu verändern begann.

Die Sängerin war 18 Jahre alt, als sie 1999 mit der Veröffentlichung ihrer Debütsingle ‚Genie in a Bottle‘ berühmt wurde, und sie blickt nun auf ihre frühen Jahre im Rampenlicht zurück. Sie verrät dabei auch, dass sie wegen Problemen mit dem Körperbild eine harte Zeit hatte.

Dem ‚Glamour‘-Magazin offenbarte sie: „Wenn du ein Teenager bist, hast du einen ganz anderen Körper als wenn du in deinen 20ern bist. Ich fing an, Kleidung auszufüllen, und dann war das inakzeptabel. Es hieß: ‚Oh, sie wird dicker.‘ Dann gab es Leute aus der Branche, die sagten: ‚Sie mochten deinen Körper und wie du als dünner Teenager warst.‘“

Christina beharrt darauf, dass sie sich heute nicht mehr um die Meinung anderer Leute über sie kümmere. Sie macht sich allerdings Sorgen über die Probleme, mit denen ihre Kinder – Max (16) und Summer (9) – in ihrem Leben konfrontiert sein werden. Sie fügte hinzu: „Deine Kinder lösen Dinge in dir aus, von denen du nicht willst, dass sie sie durchmachen. Und es ist fast so, als würde man das Ganze noch einmal durchleben. Ich habe so viel in so jungen Jahren gesehen. Ich liebe meinen Sohn und meine Tochter so sehr und will sie vor der Welt abschirmen und beschützen. Aber sie müssen ihre eigenen Lektionen lernen.“