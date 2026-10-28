Film Christopher Lloyd war von Michael J. Fox als Marty McFly völlig überrascht

Christopher Lloyd - Avalon - 2022 BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.10.2026, 11:00 Uhr

Christopher Lloyd war von Michael J. Fox als Marty McFly völlig überrascht.

Die Besetzung von ‚Zurück in die Zukunft‘ nahm eine überraschende Wendung, als Michael J. Fox kurzfristig die Hauptrolle übernahm.

Christopher Lloyd, der in der erfolgreichen Filmtrilogie als exzentrischer Wissenschaftler Doc Brown zu sehen war, erinnert sich noch gut an die unerwartete Nachricht. Im Gespräch mit seinem damaligen Co-Star für das Magazin ‚Interview‘ erzählte der inzwischen 88-Jährige, wie er damals von dem Wechsel erfuhr. Ursprünglich war Eric Stoltz für die Rolle des Marty McFly vorgesehen. Doch während der Dreharbeiten entschieden sich die Verantwortlichen dazu, ihn durch Fox zu ersetzen. Die Mitteilung erreichte das Filmteam nach einer langen Nacht am Set in einem Einkaufszentrum. „Ich erinnere mich an den Abend vor deinem ersten Drehtag“, erzählte Lloyd seinem Kollegen. Das Team habe mehrere Nächte hintereinander gearbeitet, sodass die Mittagspause erst gegen ein Uhr morgens stattgefunden habe. Während dieser Unterbrechung sei angekündigt worden, dass es nach dem Essen eine wichtige Mitteilung geben werde. Anschließend hätten sich alle bei einem der Wohnwagen versammelt. Regisseur Steven Spielberg habe ihnen schließlich erklärt, dass Michael J. Fox am nächsten Morgen die Rolle des Marty übernehmen werde. Der bisherige Darsteller Eric Stoltz musste das Projekt verlassen.

Für Lloyd kam die Nachricht völlig überraschend. Zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits mehrere Wochen intensiv an seiner Rolle gearbeitet. Der Gedanke, zahlreiche Szenen erneut drehen zu müssen, bereitete ihm zunächst erhebliche Sorgen. „Das war eine ziemlich verblüffende Nachricht“, erinnerte sich der Schauspieler. Er habe während der sechs Wochen zuvor bei jeder Aufnahme nahezu alles gegeben und viel Energie in die Figur investiert. Sein erster Gedanke sei deshalb gewesen: „Oh mein Gott, jetzt muss ich das alles noch einmal machen. Wie soll ich das schaffen?“ Rückblickend sieht Lloyd die Umbesetzung allerdings als Glücksfall. Mit Fox habe sich die Dynamik am Set grundlegend verändert. Besonders dessen Spontaneität, Humor und Intelligenz hätten hervorragend zur Rolle des Marty McFly gepasst. „Als du dazugekommen bist, war das ein völlig anderes Spiel“, sagte Lloyd zu seinem Kollegen. Die Zusammenarbeit habe sich dadurch in eine neue, positive Richtung entwickelt.

Auch Fox, heute 65 Jahre alt, blickt mit großer Wertschätzung auf die gemeinsame Arbeit zurück. Für ihn sei vor allem die Beziehung zwischen Marty und Doc entscheidend gewesen. Wenn diese Verbindung funktioniere, könne auch der Rest des Films gelingen. „Wenn die Beziehung zwischen Doc und Marty funktioniert, bin ich auf der sicheren Seite“, erklärte Fox. Besonders beeindruckt habe ihn, wie offen Lloyd ihn trotz der schwierigen Umstände aufgenommen habe. Schließlich musste sein Kollege bereits erarbeitete Szenen neu drehen und seine Herangehensweise an die Figur teilweise anpassen. Fox lobte zudem Lloyds Fähigkeit, vollständig in einer Rolle aufzugehen, ohne dabei die Zusammenarbeit mit anderen Schauspielern aus den Augen zu verlieren. Er stelle seine eigene Arbeitsweise nicht über die seiner Kollegen, sondern lasse jedem Raum für den individuellen kreativen Prozess. „Du machst dein Ding, lässt uns unseres machen, und dann passiert Magie“, fasste Fox die besondere Zusammenarbeit zusammen. Die Filmreihe ‚Zurück in die Zukunft‘ erschien zwischen 1985 und 1990 und entwickelte sich zu einem Klassiker der Kinogeschichte. Die Chemie zwischen Fox und Lloyd als Marty McFly und Doc Brown gilt bis heute als eines der prägenden Elemente der Trilogie.