Film Christopher Nolan: Filmstudios sollten Werke vor KI-Nachbildungen schützen

Christopher Nolan - 2024 New York Film Critics Circle Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.11.2026, 18:00 Uhr

Christopher Nolan hat die Filmstudios aufgefordert, ihre Werke besser vor der Nutzung durch künstliche Intelligenz (KI) zu schützen.

Der 56-jährige Regisseur, der derzeit Präsident der Directors Guild of America (DGA) ist, betonte, dass die Verantwortung für den Schutz urheberrechtlich geschützter Filme bei den Studios liege. Er zeigte sich zugleich „sehr erfreut“ darüber, dass sein neuester Film ‚The Odyssey‘ einen rechtlichen Hinweis enthält, der die Verwendung des Werks zum Training von KI untersagt.

Im Podcast ‚Hollywood Insiders‘ kritisierte Nolan zunächst den Umgang der Technologieunternehmen mit dem Begriff KI. „KI ist ein viel zu weit gefasster Sammelbegriff. Er beschreibt zu viele verschiedene Dinge und wird von Unternehmen benutzt, um sich ihrer Verantwortung zu entziehen“, erklärte er. Die Unternehmen versuchten, die Technologie als eine Art unkontrollierbares Frankensteins Monster darzustellen, das die Welt verändern könne, ohne dass jemand dafür zur Rechenschaft gezogen werde. „Dagegen müssen wir uns entschieden wehren“, forderte der Filmemacher.

Der Regisseur verwies darauf, dass bereits Gesetze zum Schutz von Kreativen und ihren Werken existierten. Dass sich Technologieunternehmen bei der Nutzung urheberrechtlich geschützter Inhalte auf Bestimmungen zur zulässigen Verwendung beriefen, werde seiner Einschätzung nach langfristig vor Gericht keinen Bestand haben. Es habe bereits bedeutende Urteile gegen eine solche Argumentation gegeben. Nolan erklärte weiter: „Wir konzentrieren uns in der Gewerkschaft sehr darauf, die Filmstudios für den Schutz ihrer Urheberrechte zur Verantwortung zu ziehen. Wir selbst können das nicht tun.“ Mit wenigen Ausnahmen seien die Mitglieder der DGA nicht die Inhaber der Urheberrechte an den Filmen, an denen sie mitgewirkt hätten. Deshalb müssten die Studios selbst aktiv werden. Besonders positiv bewertete Nolan den rechtlichen Hinweis am Ende seines kommenden Films. „Ich war sehr erfreut zu sehen, dass der standardmäßige rechtliche Hinweis am Ende von ‚The Odyssey‘ erstmals eine Mitteilung enthält, dass dieser Film nicht eingelesen und als Trainingsmaterial verwendet werden darf“, sagte er.

Die Äußerungen des ‚Inception‘-Regisseurs knüpfen an frühere Aussagen an, die er nach seiner Wahl zum DGA-Präsidenten im vergangenen September gemacht hatte. Nolan, der zuvor dem Ausschuss für künstliche Intelligenz der Gewerkschaft angehört hatte, erklärte damals, dass bereits „ausgezeichnete Schutzmaßnahmen“ gegen KI existierten. Zugleich warnte er jedoch: „Das reicht nicht aus.“ Gegenüber ‚Deadline‘ betonte er, dass Kreative mitbestimmen müssten, wie KI künftig eingesetzt werde und welche rechtlichen Rahmenbedingungen dafür gelten sollten. Da Regisseure im Allgemeinen nicht die Urheberrechte an ihren Filmen besäßen, seien sie darauf angewiesen, dass die Studios diese Rechte angemessen verwerteten. „Unser Einkommen und unsere Folgevergütungen hängen davon ab, dass diese Urheberrechte angemessen wirtschaftlich verwertet werden“, erklärte Nolan. Deshalb stehe die Gewerkschaft in ständigem Austausch mit den Unternehmen darüber, ob sie den Wert der geschaffenen Werke bestmöglich ausschöpften. Schließlich profitierten auch die Filmschaffenden in erheblichem Maße davon.