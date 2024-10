Film Cillian Murphy: Produktionsstart der ‚Peaky Blinders‘-Verfilmung

Cillian Murphy accepts the award for Best Actor in a Leading Role at 96th Oscars - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.10.2024, 12:00 Uhr

Der Star soll mit der Produktion der Verfilmung begonnen haben.

Cillian Murphy soll mit der Produktion der ‚Peaky Blinders‘-Verfilmung begonnen haben.

Der 48-jährige Schauspieler wird seine Rolle des Tommy Shelby in dem neuen Netflix-Film erneut aufnehmen und hat sich zum Start der Dreharbeiten wieder mit dem Schöpfer der BBC-Show, Steven Knight, zusammengetan.

Der offizielle Account der Streaming-Plattform auf X teilte professionelle Fotos von Murphy am Set des Projekts sowohl in seiner Rolle als auch mit Knight zusammen und verkündete: „Auf Befehl der Peaky Blinders … ist Tommy Shelby zurück. Cillian Murphy und Steven Knight sind erneut am Set miteinander vereint, da die Produktion des kommenden Netflix-Films offiziell startet.“ Tom Harper wird bei dem kommenden Spin-off die Regie übernehmen, das die Geschichte des Birminghamer Gangsters Tommy erzählt. ‚Saltburn‘-Darsteller Barry Keoghan hat zugesagt, in einer bisher unbekannten Rolle in dem kommenden Film mitzuspielen, während auch ‚Dune‘-Schauspielerin Rebecca Ferguson zum Cast gehört. Murphy verriet zuvor gegenüber ‚Deadline‘: „Es scheint so, als wäre Tommy Shelby noch nicht fertig mit mir … Es ist sehr erfreulich, bei der Filmversion von ‚Peaky Blinders‘ wieder mit Steven Knight und Tom Harper zusammenarbeiten zu können. Das ist etwas für die Fans.“