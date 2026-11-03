Stars Nile Rodgers stürmte nach Streit über Studioassistenten wütend aus Madonnas Studio

Nile Rodgers and Chic 2 at BST 2026 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.11.2026, 19:00 Uhr

Nile Rodgers brach während der Arbeit an Madonnas wegweisendem Album ‚Like a Virgin‘ einmal die Zusammenarbeit ab, nachdem es zu einem heftigen Streit über ihren Umgang mit einem Studioassistenten gekommen war.

Der Mitbegründer von Chic erinnerte sich bei einem Auftritt im Podcast ‚Ruthie’s Table 4‘ an einen seiner größten Konflikte mit der Queen of Pop. Dabei räumte er ein, dass ihre Zusammenarbeit während der Entstehung des erfolgreichen Albums von 1984 keineswegs immer reibungslos verlaufen sei. Auf die Frage, ob er und Madonna jemals gestritten hätten, antwortete Nile ohne zu zögern: „Ja, ständig.“

Anschließend erzählte der Produzent von einer Auseinandersetzung, die damit endete, dass er wütend das Aufnahmestudio verließ. Damals hätten ihn die Mitarbeiter im Studio als Chef betrachtet, weil er bereits zahlreiche Hits produziert hatte. Madonna habe jedoch darauf bestanden, dass sie bei ihrem eigenen Album das Sagen habe, schließlich bezahle sie für die Aufnahmen. Als ein Studioassistent kurz auf die Toilette gehen wollte, habe die Sängerin wissen wollen, warum er seinen Arbeitsplatz verlasse. Rodgers habe ihr erklärt, dass der Mitarbeiter lediglich die Toilette aufsuchen müsse. Madonna habe daraufhin verlangt, dass jeder Mitarbeiter sie vorher um Erlaubnis bitten müsse, wenn er das Studio verlassen wolle. „Wenn jemand auf die Toilette gehen möchte, muss er mich vorher um Erlaubnis bitten“, habe sie erklärt.

Der heute 74-jährige Produzent sei von dieser Forderung so fassungslos gewesen, dass er sofort Konsequenzen gezogen habe. „Weißt du was, Madonna? Ich kündige“, habe er ihr entgegnet. Er habe deutlich gemacht, dass sie Menschen nicht auf diese Weise behandeln könne, insbesondere nicht diejenigen, die hart daran arbeiteten, ihr Album zu einem Erfolg zu machen. Rodgers verließ daraufhin das Studio und wartete auf den Aufzug. Er sei fest davon überzeugt gewesen, dass seine Mitarbeit an dem Projekt damit beendet sei. Doch Madonna sei ihm unmittelbar gefolgt und habe ihn mit einer unerwarteten Frage überrascht. „Nile, bedeutet das, dass du mich jetzt nicht mehr liebst?“, habe sie wissen wollen. Daraufhin habe er lachen müssen und sei schließlich ins Studio zurückgekehrt. Gemeinsam hätten sie die Arbeit fortgesetzt und das Album fertiggestellt. „Am Ende wurde es die erfolgreichste Platte des Jahres“, erinnerte sich Rodgers.

Trotz ihrer heftigen Auseinandersetzungen betonte Nile, dass er Madonna ausschließlich bewundere. Er bezeichnete sie sogar als die „zielstrebigste“ Künstlerin, mit der er jemals zusammengearbeitet habe. Als er sie kennenlernte, habe sie noch ganz am Anfang ihrer Karriere gestanden, aber bereits einen außergewöhnlichen Ehrgeiz gezeigt. „Sie war fantastisch“, schwärmte der Produzent und erklärte, dass er es nicht nachvollziehen könne, wenn andere Menschen versuchten, ihn zu negativen Aussagen über die Sängerin zu bewegen. Besonders beeindruckt habe ihn ihre Bereitschaft, unermüdlich an den Aufnahmen zu arbeiten. Madonna habe niemals infrage gestellt, wenn er sie bat, einen Song erneut einzusingen. Selbst wenn er fünfzig Wiederholungen verlangt hätte, wäre sie seiner Überzeugung nach dazu bereit gewesen. „Sie hat mich nie infrage gestellt“, betonte Rodgers. Ihr sei es vor allem darum gegangen, das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Gleichzeitig habe sie jedoch stets deutlich machen wollen, dass sie die Chefin sei, während normalerweise er selbst diese Rolle im Studio übernommen habe.

Der erfolgreiche Musikproduzent erinnerte sich außerdem an seine Freundschaft mit Madonna, bevor sie zu einem der größten Stars der Welt wurde. Damals habe er sie häufig an ihrer Wohnung abgeholt, um gemeinsam mit ihr durch New York zu fahren. Dabei sei es zu einer amüsanten Meinungsverschiedenheit gekommen, die sich über viele Jahre hingezogen habe. Madonna sei nämlich fest davon überzeugt gewesen, dass Rodgers damals einen Rolls-Royce gefahren habe. Selbst bei einer Geburtstagsfeier vor einigen Jahren habe sie noch auf dieser Behauptung bestanden. Rodgers habe ihr wiederholt versichert, dass er niemals einen Rolls-Royce besessen habe. „Madonna, ich habe noch nie einen Rolls-Royce besessen“, habe er ihr erklärt. Tatsächlich habe es sich bei dem Wagen um einen Chrysler gehandelt. Die Sängerin habe sich davon allerdings nicht überzeugen lassen.