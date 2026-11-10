Film Wie steht es um das Madonna-Biopic?

Julia Garner - The Fantastic Four - UK Launch Event - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.11.2026, 11:00 Uhr

Der geplante Madonna-Film mit Julia Garner liegt seit Jahren auf Eis, doch endgültig abgeschrieben ist das Projekt offenbar nicht.

Die Schauspielerin, die für die Hauptrolle als Queen of Pop vorgesehen war, weiß nach eigenen Angaben selbst nicht, ob und wann die Filmbiografie tatsächlich gedreht wird. Der aktuelle Stand ändere sich ständig. In einem Interview mit dem US-Sender ‚CBS‘ wurde die 32-Jährige nach dem Film gefragt. „Ich weiß es nicht. In gewisser Weise ändert sich das jede Stunde. Es liegt nicht in meiner Hand“, erklärte Garner. Sie würde sich zwar freuen, wenn der Film zustande käme, könne aber auch mit einem anderen Ausgang leben. Denn durch das Projekt habe sie eine besondere Bekanntschaft gemacht: „Ich habe auf jeden Fall eine großartige Freundin gewonnen. Ich liebe Madonna. Ich finde sie unglaublich.“

Garner war von Universal Pictures für die Rolle der Sängerin in einer geplanten Filmbiografie verpflichtet worden. Das Vorhaben wurde 2023 jedoch auf Eis gelegt. Die wechselnden Entwicklungen rund um das Projekt wurden später sogar zum Thema der Hollywood-Satire ‚The Studio‘ von Seth Rogen. In der Serie versucht die fiktive Produktionsfirma Continental, den Madonna-Film auf den Weg zu bringen. Sowohl Garner als auch Madonna hatten einen Gastauftritt in der entsprechenden Folge.

Für Garner war die Zusammenarbeit mit der Musikerin offenbar ein besonderes Erlebnis. Die beiden trafen sich während der Dreharbeiten in Venedig. Im Gespräch mit dem Magazin ‚ELLE‘ schwärmte die Schauspielerin von der Begegnung: „Es war einfach unglaublich! Mit der italienischen Königin ist es immer großartig.“ Madonna sei eine der witzigsten Personen, die sie je kennengelernt habe. „Und das wissen die Leute gar nicht“, fügte Garner hinzu. Weniger begeistert zeigte sie sich dagegen vom Essen in der italienischen Lagunenstadt: Sie habe dort einige der schlechtesten italienischen Gerichte ihres Lebens gegessen.

Sollte die Filmbiografie doch noch realisiert werden, möchte Garner bei ihrer Darstellung kein Risiko scheuen. Der Star aus ‚Weapons‘ betonte, dass sie sich weiterhin herausfordern wolle. „Ich möchte immer wieder Risiken eingehen. Ich glaube, genau das wird die Menschen an meinen Rollen ansprechen: dass ich alles gegeben habe.“ Madonna selbst sollte ursprünglich am Drehbuch mitarbeiten und auch Regie führen. Im Sommer erklärte sie gegenüber dem Magazin ‚Interview‘, warum das Projekt bislang nicht zustande gekommen sei. Zwischen ihr und Universal habe es Unstimmigkeiten über das Budget gegeben. „Ich habe ein außergewöhnliches Leben geführt. Mein Leben war enorm vielseitig, deshalb brauchte ich ein großes Budget“, sagte die Sängerin. Nach zwei Jahren Arbeit am Drehbuch und Gesprächen über Finanzierung und Besetzung sei es schließlich zum Zerwürfnis gekommen.