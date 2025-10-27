Film Colin Farrell freut sich ins ‚Batman‘-Universum zurückzukehren

Colin Farrell - Headline Gala - Ballad of a Small Player - London Film Fest - StillMoving - Netflix BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.10.2025, 11:00 Uhr

Colin Farrell freut sich ins 'Batman'-Universum zurückzukehren, nachdem er bei 'The Penguin' 'verwöhnt' wurde.

Colin Farrell ist „wirklich begeistert“ für ‚The Batman: Part II‘ zurückzukehren, nachdem er am Set der HBO-Serie ‚The Penguin‘ „verwöhnt bis zum Gehtnichtmehr“ wurde.

Der 49-jährige Schauspieler wird erneut in die Rolle von Oz Cobb (The Penguin) schlüpfen und er erklärte, dass er sich darauf freue, wieder mit Robert Pattinson (Batman), Jeffrey Wright (James ‚Jim‘ Gordon) und Regisseur Matt Reeves zusammenzuarbeiten, nachdem er bereits in dem Spin-off für HBO mitgewirkt hatte. Im Gespräch mit ‚Collider‘ sagte Farrell: „Es geht weniger darum, ‚Was kann ich tun‘. Ich wurde mit acht Stunden auf HBO wirklich verwöhnt. Es geht weniger darum, ‚Was kann ich daraus machen‘, sondern einfach darum, wieder in dieser Welt zu sein – mit Robert, mit Jeffrey – und von Matt Reeves angeleitet zu werden. Ich bin wirklich aufgeregt, einfach wieder Teil davon zu sein.“

Mit Blick auf ‚The Batman: Part II‘ sagte Farrell, er fühle sich geehrt, „Teil dieser Welt“ zu sein, und fügte hinzu, dass er schon seit seiner Kindheit ein Fan des Dunklen Ritters sei. Der Star aus ‚The Ballad of a Small Player‘ schwärmte: „Ich liebe diese Welt. Ich meine, ich habe sie schon als Filmfan geliebt – seit Batman ’66. Ich bin damit aufgewachsen. Burgess Meredith war mein erster Pinguin, Danny DeVito mein zweiter.“

Neben Farrell, Pattinson und Wright werden in ‚The Batman: Part II‘ auch Zoë Kravitz als Catwoman und Andy Serkis als Alfred Pennyworth zurückkehren. Farrell verriet kürzlich, dass die Fortsetzung „tiefer“ und „furchteinflößender“ sein werde als der Vorgänger von 2022, auch wenn seine eigene Rolle diesmal „noch kleiner“ ausfällt. Er sagte ‚The Hollywood Reporter‘: „Ich habe diesmal eine noch kleinere Rolle. Aber das ist okay. Ich habe das Drehbuch von Anfang bis Ende gelesen, und ich darf nicht viel darüber sagen. Aber es ist tiefer, furchteinflößender, die Einsätze sind höher. Ich bin wirklich gespannt darauf.“