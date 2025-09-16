Stars Colin Farrell glaubt nicht, dass sein Sohn in seine Schauspiel-Fußstapfen treten wird

16.09.2025

Der Schauspieler geht davon aus, dass sein Sohn einen anderen Beruf ergreifen wird als er.

Colin Farrell hat verraten, dass sein Sohn nicht plant, Schauspieler zu werden.

Der Star aus ‚The Penguin‘ erklärte, dass sein 15-jähriger Sohn Henry derzeit „damit beschäftigt ist herauszufinden“, was er mit seinem Leben anfangen möchte. Eine Karriere in Film und Fernsehen scheint jedoch eher unwahrscheinlich. Der 49-Jährige sagte gegenüber ‚Extra‘: „Ich glaube nicht. Ich weiß, dass er gerade beschäftigt ist, seine eigenen Schritte zu finden und das ist das Wichtigste. Und selbst wenn er Schauspieler werden würde, dann wären es nicht meine Schritte. Ich weigere mich, das zu glauben. Er wird immer seine eigenen machen.“

Colin zieht Henry mit seiner Ex-Partnerin Alicja Bachleda-Curuś groß. Außerdem hat er einen 21-jährigen Sohn namens James mit Ex-Freundin Kim Bordenave. Vor einer Weile hatte der Hollywoodstar erklärt, dass der Schlüssel zu einer guten Beziehung mit seinen Kindern darin liege, ihnen stets das Gefühl zu geben, dass sie über alles mit ihm reden können. Er sagte 2024 in einem Interview: „Man will einfach ein Umfeld schaffen, in dem sie zu dir kommen können, wenn sie möchten… wenn sie etwas teilen müssen. Es geht nur darum, sich verfügbar zu machen.“

Colins Sohn James wurde mit dem seltenen neurogenetischen Angelman-Syndrom geboren, das zu Entwicklungsverzögerungen, geistigen Beeinträchtigungen sowie Problemen mit Bewegung, Gleichgewicht und Sprache führt. Der Schauspieler betonte, dass er durch die Erkrankung seines ältesten Sohnes „nichts für selbstverständlich“ halte. Gegenüber dem ‚Candis Magazine‘ erklärte er: „Als James geboren wurde, dachten wir, er sei perfekt. Nun ja, er ist perfekt, aber wir dachten, er sei auch physisch und neurologisch perfekt. Man nimmt wirklich nichts für selbstverständlich an. Es gibt ein tiefes Gefühl von Angst. Ich bin mit James im Arm schon durch ein Krankenhaus gerannt, während er einen epileptischen Anfall hatte. Aber es gibt auch ein Gefühl von Liebe und Respekt. Du weißt, wie man immer sagt, dass die ersten Schritte eines Kindes ein Schlüsselmoment für Eltern sind – ebenso wie für das Kind. Nun, wenn man gesagt bekommt, dass es eine Chance gibt, dass das eigene Kind nie laufen wird, dann bekommen diese ersten Schritte eine völlig neue Bedeutung.“