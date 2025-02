Stars Colin Farrell: Screen Actors Guild (SAG) Award für ‚The Penguin‘

Screen Actors Guild Awards 2025 - Colin Farrell - Award - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.02.2025, 09:00 Uhr

Colin Farrell hielt eine „kitschige“ Rede über den Geist der Unterstützung und Zusammenarbeit, als er am Sonntag (23. Februar) seinen Screen Actors Guild (SAG) Award entgegennahm.

Der 48-jährige Schauspieler gewann für seine Performance in ‚The Penguin‘ den Preis als bester männlicher Schauspieler in einem Fernsehfilm oder einer Miniserie.

Colin, der von der Moderatorin des Events, Jamie Lee Curtis, auf der Bühne des Shrine Auditorium in Los Angeles scherzhaft als „der Mann, der mich bei den Golden Globes mit COVID infiziert hat“ vorgestellt wurde, verkündete: „Ich möchte meinen Mitnominierten danken. Richard, Andrew, Kevin und Javier, meinen tiefsten Respekt und meine Bewunderung.“ Farrell erklärte in seiner Dankesrede zudem, dass jeder ein „Nebendarsteller“ sei, ganz egal, welche Rolle er spielen würde. Colin sagte: „Es klingt kitschig, das zu sagen, es ist kitschig, aber wir sind alle Nebendarsteller.“ Der Darsteller betonte dabei, dass alle an dem Projekt beteiligten sich gegenseitig helfen, um die „Erschaffung von Geschichten“ und die „Autoren und Regisseure“ zu unterstützen. Colin „teilte“ den Award mit den Leuten, mit denen er für ‚The Pinguin‘ zusammengearbeitet hatte.