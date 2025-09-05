Stars Collien Fernandes und Christian Ulmen geben Ehe-Aus bekannt

Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.09.2025, 14:00 Uhr

Nach 14 Jahren Ehe ist die Beziehung des Promi-Paars zerbrochen.

Collien Fernandes und Christian Ulmen haben sich getrennt.

Völlig überraschend gab das einstige Traumpaar nun sein Ehe-Aus bekannt. Die Stars waren 14 Jahre lang verheiratet und haben eine gemeinsame Tochter (13). In einer Pressemitteilung erklärten sie: „Wir informieren hiermit darüber, dass wir uns bereits vor einiger Zeit getrennt haben. Als Paar gehen wir fortan getrennte Wege, doch als Eltern werden wir weiterhin gemeinsam für unsere Tochter da sein.“

Abschließend baten die Ex-Turteltauben, ihre Privatsphäre zu respektieren: „Wir bitten darum, von Anfragen in dieser Angelegenheit Abstand zu nehmen.“ Das Statement unterzeichneten sie mit ihren jeweiligen Namen. Auffällig ist, dass die Moderatorin darauf verzichtete, ihren Doppelnamen Ulmen-Fernandes zu verwenden, sondern als „Collien Monica Fernandes“ unterschrieb. Ihren Ehe-Namen scheint sie bereits abgelegt zu haben. Über die genauen Hintergründe der Trennung gingen Collien und Christian nicht ein.

Anfang 2023 wanderte das Promi-Duo mit seiner Tochter nach Mallorca aus. „Das Leben ist auf jeden Fall entschleunigter. Der mallorquinische Lifestyle ist einfach anders“, schwärmte Collien im Januar gegenüber ‚Bild‘. Als die 43-Jährige über ihren Mann sprach, deutete nichts auf eine Krise hin. „Ich habe noch eine Wohnung in Hamburg, weil ich viel in Deutschland drehe. Christian hat in Deutschland quasi alle Zelte abgebrochen“, erzählte sie.

Kennengelernt hatten sich die Stars 2010 bei den Dreharbeiten zur Serie ‚Snobs‘. Im Dezember 2019 feierten sie eine zweite Hochzeit. „Wir sind jetzt zehn Jahre zusammen, und mit dem zweiten Jawort haben wir besiegelt, dass wir unsere Beziehung wieder in den Mittelpunkt stellen“, erklärte die ‚Traumschiff‘-Darstellerin 2020 im ‚Bild‘-Interview.