Film Colman Domingo über Marvel-Gerüchte: Er wird nicht Kang den Eroberer spielen

Colman Domingo - 82nd Annual Golden Globe Awards 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.02.2025, 11:00 Uhr

Colman Domingo wird nicht die Rolle von Jonathan Majors als Kang der Eroberer übernehmen.

Der ‚Euphoria‘-Star war Gegenstand von Gerüchten, dass er in das Marvel Cinematic Universe (MCU) einsteigen würde, nachdem der 55-jährige Schauspieler nach seiner Verurteilung wegen tätlichen Angriffs auf seine damalige Freundin Grace Jabbari vom Studio fallen gelassen wurde. Obwohl Colman bestätigte, dass er sich mit den Produzenten getroffen hat, um die Möglichkeit auszuloten, würde er es letztendlich vorziehen, seine eigene Rolle aufzubauen.

Im Gespräch mit Josh Horowitz im ‚Happy Sad Confused‘-Podcast sagte Colman: „Ich glaube, es gab Gespräche darüber, dass ich in irgendeiner Form zu Marvel komme. Also haben wir uns mit den Verantwortlichen von Marvel zusammengesetzt. Das haben wir getan, und wir haben offen über die Marvel-Landschaft oder sogar die Kang-Gerüchte gesprochen. Aber ich habe das Gefühl, dass ich eine Rolle haben möchte, die mir gehört, was auch immer diese Rolle ist, was auch immer ich entwickle. Irgendetwas fühlte sich für mich nicht richtig an.“

Jonathan spielte Kang in ‚Ant-Man and the Wasp: Quantimania‘ und sollte die Rolle in dem inzwischen eingestellten Film ‚Avengers: Die Kang-Dynastie‘ erneut spielen. Nach dem Skandal distanzierte sich Marvel jedoch von ihm.