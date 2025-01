Stars Conan O‘Brien: Er bekommt den Mark Twain Prize

Conan O'Brien at Warner Bros Discovery Upfront - Getty - May 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.01.2025, 18:00 Uhr

Conan O‘Brien wird mit dem Mark Twain Prize for American Humor geehrt.

Der 61-jährige Komiker – der in seiner langen Karriere unter anderem die Late-Night-Talkshows ‚Conan‘ und ‚The Tonight Show‘ moderierte – tritt damit in die Fußstapfen von Persönlichkeiten wie Steve Martin, Dave Chappelle, Adam Sandler und Tina Fey.

In einer Erklärung scherzte er: „Es ist mir eine Ehre, der erste Gewinner des Mark Twain Prize zu sein, der nicht für Humor, sondern für meine Arbeit als Dampfschiffpilot anerkannt wird.“ Andere frühere Preisträger sind unter anderem Jon Stewart, Julia Louis-Dreyfus, Carol Burnett, Richard Pryor und George Carlin. Der Preis wird ihm am 23. März im John F. Kennedy Center for the Performing Arts bei einer Zeremonie verliehen. Die Veranstaltung wird zum zweiten Jahr in Folge auf Netflix übertragen, obwohl sie letztes Jahr nicht live gestreamt wurde.

Deborah F. Rutter, Präsidentin des John F. Kennedy Centers for the Performing Arts, fügte hinzu: „Seit vier Jahrzehnten bringt Conan O‘Brien mit seiner einzigartigen Mischung aus klugem, albernem, tiefgründigem und urkomischem Humor Unterhaltung in unsere Wohnzimmer. Von ‚Saturday Night Live‘ und ‚Die Simpsons‘ – einschließlich der unglaublich lustigen Monorail-Episode – über die Late-Night-Shows, Podcasts und alles rund um Team Coco. Conan ist ein Meister der Erfindung und Neuerfindung und testet stets die Grenzen aus, um neue komödiantische Höhen zu erreichen. Ich freue mich darauf, sein immenses Erbe und seinen nachhaltigen Einfluss mit einem ausgelassenen Abend in der Concert Hall am 23. März zu ehren.“