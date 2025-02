Stars Courteney Cox: Emotionaler Geburtstagspost für Jennifer Aniston

Courteney Cox and Jennifer Aniston - 1999 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.02.2025, 11:00 Uhr

Die Darstellerin feierte den Star in einem Geburtstagspost als "meine Freundin fürs Leben".

Courteney Cox feierte Jennifer Aniston in einem Geburtstagspost als „meine Freundin fürs Leben“.

Die 60-jährige Schauspielerin spielte die Rolle der Monica Geller in der 90er-Jahre-Sitcom ‚Friends‘, in der Jennifer die Rolle der Kellnerin Rachel Green verkörperte.

Als ihr Co-Star am Dienstag (11. Februar) 56 Jahre alt wurde, nutzte Cox am späten Abend die sozialen Medien, um ihrer „wunderschönen und treuen“ Freundin ihre Glückwünsche mitzuteilen. Courteney schrieb auf ihrem Account auf Instagram: „Alles Gute zum Geburtstag an meine Freundin fürs Leben. Niemals gab es eine großzügigere, liebevollere, wunderschönere, talentiertere, lustigere und treuere Freundin.“ ‚Friends‘ lief von 1994 bis 2004 und in der Serie spielten zudem die Stars Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer und der verstorbene Matthew Perry, der im Oktober 2023 im Alter von 54 Jahren verstarb, mit. Als Cox im vergangenen Juni ihren 60. Geburtstag feierte, teilte auch Jennifer einen ähnlichen Beitrag, in dem sie verkündete, dass sie sich ein Leben ohne die ‚Scream‘-Darstellerin „nicht vorstellen kann“.