Musik Cruz Beckham veröffentlicht neuen Song ‚For Your Love‘

Cruz Beckham - Press shot - Dawbell 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.02.2026, 19:01 Uhr

Cruz Beckham hat seine neue Single ‚For Your Love‘ veröffentlicht – ein weiterer Schritt auf dem musikalischen Weg des aufstrebenden Künstlers.

Der 20-jährige Sohn von Ex-Fußballstar David Beckham und Spice-Girl und Designerin Victoria Beckham hat das offizielle Musikvideo zu dem psychedelisch angehauchten Song am Freitag (13. Februar) auf YouTube veröffentlicht. Justin Raisen und Lewis Pesacov haben an dem Track mitgeschrieben und ihn auch produziert. Das Video zeigt seine Band The Breakers – bestehend aus Dan Ewins, Telmo Seixas und Dario Scotti – und enthält sogar einen Cameo-Auftritt seines Großvaters Tony Adams.

Über die neue Single sagte Cruz – der mit der 30-jährigen Singer-Songwriterin Jackie Apostel liiert ist: „Ich liebe diesen Song. Es hat in den letzten Monaten so viel Spaß gemacht, ihn live zu spielen. Es war der erste Track, den ich mit Justin und Lewis richtig fertiggestellt habe.“ Alle Kollaborations-Partner seien mit dem Gefühl auseinandergegangen, dass dieser Song die Grundlage für alles gelegt habe, was sie seitdem gemeinsam geschaffen haben. Cruz fügte hinzu: „Für mich geht es dabei um Liebe und darum, in dieser Liebe furchtlos zu sein.“

‚For Your Love‘ folgt auf seine ersten beiden Singles ‚Optics‘ und ‚Lick The Toad‘ aus dem Jahr 2025. Zuletzt hatte Cruz sein erstes eigenes Headliner-Konzert mit The Breakers im Londoner Courtyard Theatre für den 27. März angekündigt – die Tickets waren innerhalb weniger Minuten ausverkauft. Inzwischen hat er außerdem eine komplette UK- und EU-Tour bestätigt, die am 25. Februar in Birmingham startet und über Cardiff, Bristol, Leeds, Glasgow, Manchester, Southampton, Brighton, Paris, Amsterdam und Berlin führt, bevor sie mit drei Abenden im Courtyard Theatre endet. Mehrere Termine sind bereits ausverkauft.

Cruz gab sein Live-Debüt Ende vergangenen Jahres mit einer Reihe unangekündigter Auftritte unter verschiedenen Pseudonymen als Support von The Royston Club. Über die Tour sagte er: „Ich freue mich riesig, auf Tour zu gehen … ich will rausgehen und viele kleine Shows spielen. Ich kann kaum glauben, dass Leute tatsächlich ihr hart verdientes Geld ausgeben, um mich und meine Band zu sehen, also werden wir eine richtige Show liefern. Ich bin total begeistert, dass wir endlich unser eigenes Banner für The Breakers haben!“