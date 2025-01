Stars Cynthia Erivo: Stolz auf ihre Karriere

Bang Showbiz | 07.01.2025, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin hat sich für ihren eigenen Erfolg bedankt.

Cynthia Erivo hat sich für ihren eigenen Erfolg bedankt.

Die 37-jährige Schauspielerin hatte eine Karriere am Broadway, bevor sie zum Film kam. Erivo übernahm in der Verfilmung des Musicals ,Wicked‘ – der inoffiziellen Vorgeschichte zu ,Der Zauberer von Oz‘ – an der Seite von Ariana Grande die Hauptrolle. Und nun hat sie zugegeben, dass sie möchte, dass ihr jüngeres Ich „stolz“ auf das ist, was sie erreicht hat. Auf die Frage, was sie ihrem jüngeren Ich sagen würde, sagte sie gegenüber ,Access Hollywood‘: „Ich möchte, dass sie weiß, dass sie sehr hart gearbeitet hat und dass sie sehr stolz auf sich sein sollte und ich möchte mich bei ihr bedanken, denn ohne sie wäre ich nicht hier. Ich bin hier, weil sie die Arbeit gemacht hat!“

Cynthia – die für ihre Rolle als Elphaba für einen Golden Globe nominiert war, musste sie gegen Demi Moore, die den Preis für ihre Rolle in ,The Substance‘ gewann, geschlagen geben. Erivo erklärte kürzlich, dass sie sich mit ihrer ,Wicked‘-Rolle identifizieren kann, weil sie weiß, wie es ist, eine Außenseiterin zu sein.