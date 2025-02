Musik Cypress Hill machen ein Live-Album mit dem London Symphony Orchestra

Cypress Hill Simpsons Episode - 1996 BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.02.2025, 11:00 Uhr

Die Rapper erwecken mit ihrem neuen Projekt einen Witz aus 'Die Simpsons' zum Leben.

Cypress Hill erwecken einen Witz aus ‚Die Simpsons‘ zum Leben, indem sie ein Live-Album mit dem London Symphony Orchestra aufnahmen.

Die legendären Hiphop-Stars traten im vergangenen Jahr mit dem klassischen Orchester auf und nahmen damit Bezug auf eine Folge der beliebten Cartoon-Serie namens ‚Homerpalooza‘, in der Homer, Marge und einige andere Charaktere ein Konzert in Springfield besuchen, bei dem unter anderem auch Cypress Hill auftreten. Die besondere Performance mit dem London Symphony Orchestra hielten die Rapper fest und werden sie unter dem Titel ‚Hill and the London Symphony Orchestra: Black Sunday Live at the Royal Albert Hall‘ demnächst auf Platte veröffentlichen.

Über die Zusammenarbeit sagte B-Real in einem Statement: „Es ist ein Trip zu sehen, dass Hiphop in dieser Form gemacht werden kann – an einem Ort so prestigeträchtig wie die Royal Albert Hall. Es war wirklich eine Ehre und ein Privileg und jetzt wird es eine Erfahrung, die geteilt werden kann.“ Auch in der Simpsons-Folge waren neben Cypress Hill die Musiker des Londoner Sinfonieorchesters in Springfield zugegen. In der Episode rief ein Mitarbeiter des Festivals empört: „Irgendjemand hat das London Symphony Orchestra gebucht. Wahrscheinlich waren sie high, ich schaue euch an, Cypress Hill!“