Film Dafne Keen offen für Hugh Jackman-Nachfolge als Wolverine im MCU

Hugh Jackman and Dafne Keen attend the Deadpool & Wolverine World Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.02.2026, 18:30 Uhr

Dafne Keen ist offen dafür, der neue Wolverine im Marvel Cinematic Universe (MCU) zu werden.

Die 21-jährige Schauspielerin spielte erstmals 2017 an der Seite von Hugh Jackmans (57) Mutantenhelden in ‚Logan‘ als Laura/X-23 mit, bevor sie 2024 für ‚Deadpool and Wolverine‘ zurückkehrte. Nun sagte Keen, sie würde die Rolle gerne von Jackman übernehmen und zum neuen Wolverine im MCU werden.

In einem Interview mit ‚ComicBookMovie‘ sagte sie über ihre Rolle als X-23: „Ja, ich meine, das bedeutet mir so viel. Ich denke immer, es ist etwas ganz Besonderes, dass etwas, das wir vor zehn Jahren gemacht haben, immer noch Wirkung hat.“ Sie selbst liebe die Figur und es bedeute ihr viel, dass viele Menschen sie genauso lieben wie sie: „Und es ist so besonders zu wissen, dass das, was man geschaffen hat, etwas bedeutet.“

Die ‚The Whistle‘-Darstellerin fügte hinzu, es sei „so wunderschön“, die Wirkung zu sehen, die X-23 auf Fans habe. Sie erklärte weiter: „Ich finde es auch sehr wichtig, mit Menschen in Verbindung zu treten. Und jedes Mal, wenn ich höre, dass eine meiner Darstellungen bei jemandem ein bestimmtes Gefühl ausgelöst hat, fühle ich mich sehr verbunden.“

Keen blickte zuvor darauf zurück, nach sieben Jahren für ‚Deadpool and Wolverine‘ wieder als X-23 zurückgekehrt zu sein. Auf der San Diego Comic-Con erklärte sie: „Was für mich so besonders daran war, sie in eine Gruppe zu bringen, ist, dass ich denke, dass die Wolverine-Figur ein Archetyp ist und daher auch Laura, als Erweiterung davon, ein Einzelgänger ist.“ Sie in eine Gruppe zu bringen, zeige, dass sie auch im Team funktionieren. „Es war außerdem etwas sehr Schönes, Logan und Laura wieder zusammenzubringen.“

Trotzdem gab Keen zu, dass sie „Angst“ hatte, dass ihr Wiedersehen mit Jackman für ‚Deadpool and Wolverine‘ nicht funktionieren könnte. Im Gespräch mit ‚Deadline‘ sagte sie über die Zusammenarbeit mit dem ‚Song Sung Blue‘-Star: „Sobald wir uns gesehen haben, war es, als wäre keine Zeit vergangen. Es war wirklich wunderschön. Und er ist so ein fürsorglicher, sanfter Mensch.

Und er ist ein unglaublich talentierter Schauspieler, deshalb ist es so leicht, mit jemandem zu spielen, der so talentiert ist wie Hugh. Es ist unmöglich, schlecht zu sein, wenn er neben dir steht.“