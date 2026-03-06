Film Daisy Edgar-Jones: Rolle in ‚Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow‘

Daisy Edgar-Jones attends the BFI London Film Festival Luminous Gala 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.03.2026, 11:00 Uhr

Daisy Edgar-Jones wird in ‚Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow‘ mitspielen.

Die Schauspielerin aus ‚Normal People‘ befindet sich laut ‚Deadline‘ in finalen Verhandlungen, um in Paramounts bevorstehender Verfilmung von Gabrielle Zevins gleichnamigem Bestsellerroman mitzuspielen, der von Sian Heder inszeniert und geschrieben wird, basierend auf Entwürfen von Mark Bomback und der Autorin selbst.

‚Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow‘ ist eine moderne Liebesgeschichte, die in der aufstrebenden Videospielindustrie der 1990er- und 2000er-Jahre spielt und von zwei Freunden handelt, die sich als Kinder kennenlernen, sich aber erst als Erwachsene wiederbegegnen, um gemeinsam Videospiele zu entwickeln, in denen sie die Intimität des digitalen Geschichtenerzählens finden, die ihnen in ihrem realen Leben gefehlt hat. Weitere Informationen zur Besetzung wurden noch nicht bekannt gegeben.

Edgar-Jones hat in letzter Zeit in Filmen wie ‚Twisters‘ und ‚On Swift Horses‘ mitgespielt und zuvor erklärt, dass sie sich wünscht, dass jede Rolle, die sie spielt, „vielschichtig“ ist. Sie sagte gegenüber ‚Elle‘: „Man möchte Charaktere mit Handlungsmacht finden. Es ist großartig, dass immer mehr Geschichten mit Frauen in den Hauptrollen entstehen. Es ist auch interessant, als Frau in den Zwanzigern Charaktere zu finden, die nicht immer naiv sind. Ich möchte, dass jede Figur, die ich spiele, komplex und tiefgründig ist und mehrere Facetten hat, denn genau das macht uns zu Menschen.“