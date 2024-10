Stars Dakota Fanning: Unverschämte Fragen

Dakota Fanning - January 2020 - Avalon - Screen Actors Guild Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.10.2024, 12:04 Uhr

Die ehemalige Kinderdarstellerin findet, dass ihr in früheren Interviews oft unangemessene Fragen gestellt wurden.

Dakota Fanning findet, dass ihr als Kinderstar häufig unangemessene Fragen gestellt wurden.

Die ‚I Am Sam‘-Darstellerin war bereits als Sechsjährige im Fernsehen zu sehen und galt zeitweise als gefragteste Nachwuchsdarstellerin Hollywoods. Im Gespräch mit dem Magazin ‚The Cut‘ verriet Dakota jetzt, dass sie in jungen Jahren eine verstörende Phase erlebte, in der man sie trotz ihres Alters über ihr Leben im Rampenlicht ausfragte. Sie erzählt: „Ich erinnere mich, dass mich Journalisten als ich klein war in Interviews fragten: ‚Wie willst du verhindern, dass du ein Mädchen für die Klatschpresse wirst?‘ Die Leute fragten mich total unangemessene Dinge. Als Kind war ich in einem Interview und jemand fragte mich: ‚Wie kannst du überhaupt Freunde haben?‘ Da denkt man sich nur: ‚Hä?‘“

Im Gegensatz zu vielen anderen ehemaligen Kinderstars hatte Dakota laut eigener Aussage eine ziemlich beschützte Kindheit. In Bezug auf Kollegen, die ihre Jugend vor der Kamera nicht so gut verkraftet haben, sagt sie: „Ich habe sehr viel Mitgefühl mit Menschen, die zu einem schlechten Vorbild gemacht wurden. Wenn die Gesellschaft und die Medien keinen Einfluss gehabt hätten, wer weiß [was dann passiert wäre]?“