So war das Fila-Shooting Damit haben die „GNTM“-Models Jermaine und Lea nicht gerechnet

SpotOn News | 07.06.2024, 08:47 Uhr

Ein letzter Job war in der 19. Staffel "GNTM" zu vergeben - und Lea und Jermaine haben ihn, das Shooting für die Kampagne mit Fila. Bei beiden Models sind damit Kindheitserinnerungen geweckt worden.

Auch wenn sie den Titel "Germany's Next Topmodel" noch nicht in der Tasche haben, so hat sich für Jermaine (20) und Lea (24) bereits ein Traum in der Show erfüllt. Die beiden haben sich den begehrten Job der Sport- und Lifestylemarke Fila gesichert. Die dazugehörige Kollektion wird unter anderem bei Deichmann erhältlich sein. Die Brand hat für die beiden "GNTM"-Models einen besonderen Nostalgie-Faktor.

Brand mit Nostalgie-Faktor

"Mein deutscher Opa hatte mir damals, als ich klein war, einen blauen Fila-Pullover geschenkt und den habe ich jeden Tag angezogen", erinnert sich etwa Lea. Daran habe sie beim Casting für den Job denken müssen. "Deswegen hat es mich umso mehr gefreut, dass wir diesen Job machen dürfen, weil ich damit auch meine Kindheit verbinde."

Jermaine sei es ähnlich ergangen: "Man kennt die Brand einfach. Und es ist dann einfach eine Ehre, das zu verkörpern und quasi das Gesicht für die Kampagne zu sein – für so eine große Marke." Die Tatsache, dass die beiden in die Fußstapfen von Heidi Klums (51) Tochter Leni Klum (20) treten, die ebenfalls schon für die Marke gemodelt hat, hätten sie lange nicht realisiert. "Ich hatte gar nicht damit gerechnet", erzählt Lea. Jermaine ergänzt: "Ich habe das auch wirklich erst Abende später realisiert, als ich im Bett lag und mir dachte: 'Krass!'"

Mehr Vielseitigkeit im Job und im Alltag

Sowohl Lea als auch Jermaine fühlen sich mittlerweile im Modebusiness angekommen. Als Content-Creator kannte es Jermaine bereits, regelmäßig vor der Kamera zu stehen. Noch mehr Spaß habe der 20-Jährige aber bei Model-Shootings. Ihren alten Job als Business-Developer hinter sich gelassen zu haben, bereue Lea ebenfalls nicht. "Das Modeln macht so einen Spaß, die Zeit vergeht wie im Flug!"

Letzter Job der Staffel – Finale rückt näher

Bei der Kampagne handelte es sich um den letzten zu vergebenen Job der aktuellen 19. Staffel, an der erstmals Frauen und Männer teilgenommen haben. Am 11. Juni geht es ins Halbfinale, ehe dann am 13. Juni im großen Finale ein Sieger und eine Siegerin gekürt werden.

Lea und Jermaine können, was ihre Erfahrungen bei der ProSieben-Show anbelangt, beide ein positives Resümee abgeben. "Was ich definitiv aus der Staffel mitnehme, sind echte Freunde. Man hat da Personen gefunden, die man in kürzester Zeit so in sein Herz geschlossen hat. Und irgendwie bin ich noch mehr bei mir. Das war ich schon vorher", freut sich Lea.

Jermaine pflichtet seiner Mitstreiterin bei: "Man muss zu sich selbst stehen und mit sich selbst zufrieden sein. Ich glaube, wenn du das nicht hast, dann gehst du an dem Business kaputt. Aber ich habe während der Staffel so viel über mich selbst gelernt und gelernt, dass ich einfach ich sein muss und sein soll."