Musik Damon Albarn nutzte ‚Nachbildung‘ von Lou Reeds Stimme für Gorillaz-Song

Damon Albarn - Avalon - Glastonbury - June 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.03.2026, 18:00 Uhr

Der britische Musiker spricht über sein Vorgehen bei der Arbeit an dem neuen Gorillaz-Album.

Damon Albarn hat für den Gorillaz-Song ‚The Plastic Guru‘ eine „Nachbildung“ von Lou Reeds Stimme verwendet.

Der britische Sänger integrierte auf ‚The Mountain‘, dem neuen Album der Band, Beiträge mehrerer verstorbener Weggefährten – darunter Mark E. Smith und Rapper Proof. Allerdings erklärte er, dass Probleme mit dem Nachlass von Lou Reed verhinderten, eine echte Aufnahme seiner Stimme auf dem neuen Track zu verwenden. Deshalb musste der 57-Jährige eine alternative Möglichkeit finden, seinen 2013 verstorbenen Freund dennoch einzubinden.

Im Gespräch mit dem YouTube-Kanal ‚The Needle Drop‘ erklärte Damon, dass ihm die Idee, Künstler einzubeziehen, die früher mit Gorillaz gearbeitet hatten, während eines Besuchs in der indischen Stadt Varanasi kam. „Es ist nicht so sehr eine Hommage. Es fühlte sich einfach so an, als würde man – besonders in Varanasi, wo seit 5.000 Jahren jeden Tag und jede Nacht öffentliche Einäscherungen stattfinden – wirklich unter den Toten sein“, berichtete der Blur-Star. „Es ist buchstäblich die Stadt der Toten.“ Dort habe er den Wunsch verspürt, diese „unglaublichen toten Musiker wieder zum Leben zu erwecken“.

Damon erzählte, dass er danach sein Produktionsteam bat, in den Archiven nach ungenutzten Audio-Aufnahmen zu suchen. „Ich habe in London angerufen und gesagt: ‚Kann bitte jeder anfangen, alle Outtakes aus den Aufnahmen durchzusehen?'“, schilderte der Künstler. Als er Lou Reeds Stimme verwenden wollte, habe es Probleme gegeben.

„Bei manchen Leuten erlauben ihre Nachlässe das nicht. Bei ‚The Plastic Guru‘ ist die Stimme am Anfang eigentlich eine Nachbildung von Lou Reeds Stimme“, enthüllte er. „Es war ursprünglich Lou Reed, aber dann wurde mir gesagt, ich solle es entfernen.“ Deshalb fand Damon einen anderen Weg, um die Musik-Ikone zu Wort kommen zu lassen. „Ich wollte das, was er mir gesagt hatte, nicht einfach herausnehmen … weil ich es wirklich interessant fand“, erklärte er.