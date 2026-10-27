Film Damson Idris dreht neuen Thriller mit Apple

Damson Idris - June 2025 - Famous - F1 Movie European Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.10.2026, 14:00 Uhr

'F1'-Star Damson Idris wird im kommenden Thriller 'Sacrament' nicht nur die Hauptrolle übernehmen, sondern den Film auch produzieren. Dafür arbeitet er erneut mit Apple Original Films zusammen

Damson Idris hat sich der Besetzung des Thrillers ‚Sacrament‘ angeschlossen und arbeitet damit erneut mit Apple Original Films zusammen.

Das Filmproduktionslabel war bereits am Vertrieb von ‚F1‘ beteiligt. Idris, der in dem Sport-Actionfilm von 2025 den jungen Rennfahrer Joshua Pearce spielte, wird den kommenden Film auch produzieren. Das berichteten Insider gegenüber ‚Deadline‘. Jonathan Levine soll bei dem Projekt, das sich noch in einer frühen Entwicklungsphase befindet, Regie führen. Chernin Entertainment übernimmt die Produktion im Rahmen einer First-Look-Vereinbarung mit Apple.

In ‚Sacrament‘ entwickelt sich ein routinemäßiger Überwachungsauftrag zu einem Kampf ums Überleben. Das von Enzo Mileti und Scott Wilson geschriebene Drehbuch erzählt von zwei Polizisten aus Chicago, die den Dienst quittiert haben und inzwischen als private Sicherheitskräfte arbeiten. Ihr neuester Auftrag führt sie nach Sacrament im US-Bundesstaat Utah, einer abgelegenen, befestigten Siedlung. Dort sollen sie einen flüchtigen Dieb aufspüren. Doch schon bald sind die beiden ihren Gegnern zahlenmäßig und waffentechnisch deutlich unterlegen. Um die gefährliche Situation zu überstehen, müssen sie ihre Differenzen beiseitelegen und lernen, als echte Partner zusammenzuarbeiten.

Seine Rolle in ‚F1‘ hat Idris sehr genossen. Besonders die Zusammenarbeit mit Lewis Hamilton blieb ihm in Erinnerung. Gegenüber ‚BBC 1Xtra‘ schwärmte der Brite: „Lewis ist für mich ebenfalls wie ein Bruder. Ihn dabei zu sehen, wie er seine Fähigkeiten als Schauspieler unter Beweis stellte, war einfach unglaublich für mich.“

Mit einer Rolle als neuer James Bond rechnet Idris unterdessen nicht so bald. Anfang des Jahres wies der Schauspieler Spekulationen zurück, die ihn mit der Rolle des britischen Geheimagenten in Verbindung brachten. Bei den Golden Globe Awards erklärte Idris gegenüber ‚E! News‘: „Das stimmt definitiv nicht, es ist nur ein Gerücht. All diese Rollen sind großartig, und ich denke, dass es für einen jungen Künstler ein Kompliment ist, so etwas zu hören.“

Zu den Spekulationen über die Bond-Nachfolge ergänzte er, dass bereits viele Künstler vor ihm, darunter Idris Elba, den er als seinen „großen Bruder“ bezeichnete, mit solchen Gerüchten konfrontiert würden. „Ich denke, das ist einfach ein Zeichen dafür, dass wir gute Arbeit leisten und die Menschen uns wahrnehmen“, erklärte der Darsteller.