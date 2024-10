Film Dan Aykroyd: Großes Los für Jason Reitmans SNL-Projekt

Bang Showbiz | 12.10.2024, 12:39 Uhr

Dan Aykroyd sagt, Jason Reitmans ‚Saturday Night‘ sei ein Meisterwerk.

Der neue Film erzählt die wahre Geschichte der letzten 90 Minuten vor der ersten Ausstrahlung der Sketch-Comedy-Show ‚Saturday Night Live‘ im Jahr 1975 und das ehemalige Darstellermitglied Aykroyd – der im Film von Dylan O’Brien dargestellt wird – ist ein großer Fan.

Er schrieb auf X: „Ich ziehe meinen Hut, um Jason Reitmans triumphalem SNL-Film zu applaudieren. Beeindruckend! Was für eine treibende, fesselnde, lustige, wunderschön besetzte und gespielte, spannende, abenteuerliche, musikalische Fahrt. Ein perfektes Fenster in den kreativen Prozess auf höchstem Niveau.“ Außerdem lobt er, wie akkurat diese Erfahrung, die er persönlich gemacht hat, dargestellt wurde. „Und es ist auch ziemlich genau. Ich war an diesem Abend dort und durfte es noch einmal wunderbar erleben. Herzlichen Glückwunsch Gil, Jason und Blumie. Verpassen Sie es nicht, egal ob Sie die Show kennen oder nicht. Er ist ein eigenständiges Meisterwerk und ein todsicherer Kandidat für den besten Film.“

Erst kürzlich gab Dylan zu, dass er „unsicher“ war, Dan zu spielen, und sagte, er habe den Schauspieler vor den Dreharbeiten nicht getroffen. Der ‚Teen Wolf‘-Star erzählte ‚Menshealth.com‘: „Ich war mir bewusst, dass ich nicht wie er aussah, dass ich nicht wie er klang, dass ich dachte, die Leute würden mich nicht für Dan Aykroyd halten. Und ich glaube, es war eine Unsicherheit, dass ich aufgespießt werden würde, weil ich falsch besetzt war oder so.“ Am Ende gab er der Rolle, aber seinen eigenen Dreh: „Ich spiele diese reale Person, aber [Regisseur Jason Reitman] hatte nicht die Absicht, einfach die Person zu kopieren, die hereinkommt. Er wollte wirklich, dass jeder seine eigene Meinung über die Person hat, was, wenn man zu viel darüber nachdenkt, schwierig sein kann, weil es sehr einfach sein kann. Wenn du sagst, ich schaue mir nur die Interviews und Sketche meines Mannes an, dann kannst du irgendwie in Nachahmung verfallen. Soweit ich weiß, tat ich einfach das, was ich dachte, dass er tat.“