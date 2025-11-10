Film Dan Aykroyd verspricht weiteren ‚Ghostbusters‘-Film

Harold Ramis, Ernie Hudson, Bill Murray and Dan Aykroyd - Avalon - 1984 - Ghostbusters BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.11.2025, 18:00 Uhr

Dan Aykroyd hat versprochen, dass es einen weiteren ‚Ghostbusters‘-Film geben wird.

Der 73-jährige Schauspieler, der seit dem Originalfilm von 1984 bis hin zu ‚Ghostbusters: Frozen Empire‘ von 2024 als Ray Stanz in der Horror-Komödienreihe mitspielt, erklärte nun, dass die Serie fortgesetzt werde.

„Wir werden sehen, was wir in Bezug auf den nächsten ‚Ghostbusters‘-Film machen – aber es wird einen geben“, versprach er im Podcast ‚Talking Strange‘ und fügte hinzu, dass sich das Team lediglich auf einen neuen kreativen Weg einigen müsse, den man mit dem Franchise einschlagen kann. Eine Idee hat der Star: „Ich denke, in der heutigen Welt mit all den kreativen Menschen – wie könnte man da nicht berücksichtigen, was wir momentan beim Verhalten der menschlichen Spezies beobachten?

Vielleicht wird das thematisiert. Vielleicht manifestiert es sich in einer Art böser Erscheinung.“

Der ‚Blues Brothers‘-Star sagte, Regisseur Jason Reitman – der die letzten beiden Teile ‚Ghostbusters: Afterlife‘ und ‚Frozen Empire‘ inszenierte – arbeite derzeit an dem Projekt. Er erklärte: „Ich bin mir nicht sicher, aber Jason arbeitet mit dem Kreativteam bei Ghost Corps in Los Angeles. Ich bin sehr gespannt, was daraus entsteht.“

Neben einem möglichen neuen ‚Ghostbusters‘-Film verriet der frühere ‚Saturday Night Live‘-Star auch, dass sie an einer neuen animierten ‚Ghostbusters‘-Serie arbeiten. Er sagte: „Wir machen eine wirklich tolle animierte Version von ‚Ghostbusters‘. Sie wird bald herauskommen. Die Figuren, der Stil und das Aussehen von Manhattan sind wirklich aufregend. Ich denke, es gibt da vielleicht eine Gelegenheit für die Autoren, einige der Themen anzusprechen, bei denen wir alle Heilung und Fortschritt brauchen.“