Film ‚Dancing With the Stars‘ hätte Chris Hemsworth beinahe Rolle als Thor gekostet

Chris Hemsworth attends Limitless: Live Better Now - Season 2 Premiere - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.02.2026, 19:00 Uhr

Chris Hemsworths Auftritt bei ‚Dancing With the Stars‘ hätte ihn beinahe seine Rolle als Thor gekostet.

Der 42-jährige Schauspieler belegte 2006 in der australischen Version der Show den fünften Platz – ein Umstand, der tatsächlich seine Hollywood-Karriere hätte gefährden können, nachdem das Team des Marvel Cinematic Universe (MCU) nach seinem erfolgreichen Vorsprechen für den titelgebenden Superhelden in ‚Thor‘ (2011) Online-Clips entdeckte.

Im Gespräch mit dem ‚The Times Magazine‘ sagte er: „[Kevin Feige] sagte: ‚Ich bin runtergegangen und habe allen Mitarbeitern dein Vorsprechen gezeigt. Alle waren begeistert!‘ Dann hat jemand mich gegoogelt und gesagt: ‚Oh, er war bei Dancing with the Stars.‘ Und Kevin meinte: ‚Moment mal, was?'“ Es seien die frühen Tage von Marvel gewesen, weshalb man insgesamt noch nervös war und Feige soll deshalb einen kurzen Moment des Zögerns gehabt haben. „Und dann sagte er: ‚Nein, passt schon.'“

Der australische Star hatte nur an der Show teilgenommen, um Geld zu verdienen und seinem Traum von Hollywood näherzukommen. Er erklärte: „Ich habe es gemacht, um Geld zu verdienen und nach Los Angeles zu gehen, aber ich dachte auch: ‚Ich habe es satt, mich selbst so ernst zu nehmen.'“

Chris fand es zunächst schwierig, sich in seinem neuen Leben als Hollywood-Superheld einzuleben.

Er gab zu: „Am Anfang meiner Karriere habe ich mir definitiv eine Persona aufgebaut – basierend auf dem, was ich für ansprechend hielt oder was ich dachte, wonach man suchte.“ Gegen Ende der Highschool besuchte der ‚Crime 101‘-Darsteller einen Theaterkurs, doch seine Dramalehrerin war von seinen Ambitionen nicht überzeugt. Er erinnerte sich: „Ich war sehr sportlich, deshalb wurde ich nicht als ernsthafter Schauspieler gesehen.“ Er hatte das Gefühl, ein Hochstapler zu sein, und habe nie gute Rollen bekommen. „Und dann sagte ich: ‚Ich will sowieso kein Theater machen. Ich will Filme drehen. Ich gehe nach Hollywood.‘ Und [die Dramalehrerin] verdrehte die Augen, so nach dem Motto: ‚Ja, klar. Viel Glück, Junge.'“