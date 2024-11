Film Daniel Craig: ,Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery’ soll länger in Kinos bleiben

Bang Showbiz | 05.11.2024, 11:00 Uhr

Daniel Craig möchte, dass Netflix den Film ,Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery’ länger als eine Woche in den Kinos zu zeigen.

Als das Unterhaltungsunternehmen die Rechte an Rian Johnsons Krimi-Fortsetzungen erwarb, erklärte sich Netflix bereit, die Filme zunächst in den Kinos zu zeigen, bevor sie auf dem Streamingdienst veröffentlicht werden. Jetzt hat der 56-jährige Schauspieler zugegeben, dass er hofft, dass Netflix ,Wake Up Dead Man’ länger auf der großen Leinwand zeigen wird, damit die Fans und ihre Familien die Chance haben, den Film zu sehen.

Als ,Variety’ Craig fragte, ob er wolle, dass Netflix dem Film eine längere Kinolaufzeit gebe, sagte er: „Du weißt, dass ich das will. Hoffentlich wird Netflix den Film ein wenig nach hinten verschieben, damit die Leute ihn sehen können. Die Leute, mit denen ich spreche – die Fans, nehme ich an – wollen nur ihre Familien mitnehmen und den Film im Kino sehen. Das ist alles, was sie tun wollen. Hoffentlich können wir ihnen dieses Erlebnis bieten.“

Der ehemalige ‚James Bond‘-Star wird in dem kommenden Film wieder als Detektiv Benoit Blanc zu sehen sein. Neben ihm werden Jeremy Renner, Mila Kunis, Thomas Haden Church, Cailee Spaeny, Glenn Close, Andrew Scott und Josh Brolin in einem weiteren Kriminalfall mitspielen. Während sich die anderen Schauspieler noch bedeckt halten, wen sie spielen werden, verriet Brolin, dass er in dem Film, der 2025 in die Kinos kommen soll, einen Priester spielen wird.