Film Daniel Day-Lewis: Er spielt im ‚Anemone‘-Film seines Sohnes Ronan Day-Lewis mit

Daniel Day-Lewis - 58th Berlin International Film Festival - Berlin 2008 - FAMOUS BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.10.2024, 16:00 Uhr

Daniel Day-Lewis wird im ersten Film seines Sohnes als Schauspieler zurückkehren.

Der 67-jährige Darsteller hatte sich nach ‚Der seidene Faden‘ im Jahr 2017 von der Kamera zurückgezogen und nachdem er am Anfang dieser Woche bei den Dreharbeiten in Manchester im Nordwesten Englands gesichtet wurde, wurde jetzt bestätigt, dass er in ‚Anemone‘ mit von der Partie sein wird.

Der Star schrieb das Drehbuch zu dem Projekt zusammen mit seinem Sohn Ronan Day-Lewis, bei dem der Künstler die Regie übernehmen wird. Berichten von ‚Deadline‘ zufolge handelt der Film von den Beziehungen zwischen Vätern, Söhnen und Brüdern sowie von der Dynamik familiärer Bindungen. In den Hauptrollen werden zudem Sean Bean, Samantha Morton, Samuel Bottomley und Safia Oakley-Green zu sehen sein. Focus Features und Plan B sind für die Produktion des Films verantwortlich. Peter Kujawski, der Vorsitzende von Focus Features, verkündete in einem Statement: „Wir könnten nicht aufgeregter sein, mit einem brillanten bildenden Künstler wie Ronan Day-Lewis bei seinem ersten Spielfilm zusammenarbeiten zu können, an dessen Seite Daniel Day-Lewis als sein kreativer Mitarbeiter steht.“