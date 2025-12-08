Film Daniel Kaluuya gibt vielversprechendes Update Spider-Man-Spin-off

Daniel Kaluuya - October 2023 - Famous - BFI London Film Festival Closing Night Gala BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.12.2025, 19:00 Uhr

Daniel Kaluuya befindet sich in den „finalen Zügen“ des ersten Drehbuchentwurfs zu seinem geplanten Spider-Man-Spin-off.

Der 36-jährige Schauspieler, der 2023 in ‚Spider-Man: Across the Spider-Verse‘ den rebellischen Spider-Punk alias Hobie Brown sprach, unterschrieb anschließend für einen eigenen Film über die Figur. Diesen arbeitet er nun gemeinsam mit Co-Autor Ajon Singh aus.

Gegenüber ‚Deadline‘ sagte Kaluuya jetzt: „Wir sind in unserem Prozess.“ Auf die Frage, ob der Spider-Punk-Film als Standalone geplant sei oder weitere Spider-Verse-Figuren auftauchen würden, antwortete er lediglich: „TBD.“ Auf Deutsch bedeutet das so viel wie: „Wird noch entschieden.“ Kaluuya betonte, der enorme Zuspruch der Fans zu Spider-Punk in ‚Across the Spider-Verse‘ habe das Projekt zusätzlich befeuert: „Es ist aufregend, etwas in diesem Bereich zu schreiben.“ Der ‚Nope‘-Star lobte zudem die Spider-Verse-Schöpfer Phil Lord und Christopher Miller als „großartige Geschichtenerzähler“, die ihn eng unterstützten.

Er erklärte weiter, die bisherigen Spider-Verse-Filme hätten ihn „zutiefst inspiriert“: „Ich denke, die Filmemacher und Animatoren gehören zu den besten Storytellern überhaupt. Ich möchte mich in Umgebungen begeben, in denen ich wachsen und lernen kann, was sie wissen.“ Lord habe ihm zudem eine wichtige Anmerkung zu einem seiner Entwürfe gegeben: „Filme handeln nicht von Menschen, sie handeln von Beziehungen.“ Kaluuya sagte: „Sie schöpfen eine Freude aus Kino, Storytelling und Animation. Und Freude ist so schwer zu erzeugen – etwas, das ich ebenfalls anstrebe.“

Kaluuya wird seine Rolle als Hobie Brown auch im dritten Teil, ‚Spider-Man: Beyond the Spider-Verse‘, wieder aufnehmen. Der Film war ursprünglich für 2024 geplant, wurde dann auf 2025 und schließlich auf den 18. Juni 2027 verschoben. Studioangaben zufolge nehme man sich Zeit und „viel liebevolle Sorgfalt“, um den Film richtig zu machen. ‚Beyond the Spider-Verse‘ setzt direkt nach den Ereignissen von ‚Across the Spider-Verse‘ an und begleitet erneut Miles Morales (Shameik Moore), Gwen Stacy (Hailee Steinfeld), Peter B. Parker (Jake Johnson), Spider-Man 2099 (Oscar Isaac) und weitere bekannte Figuren im Kampf gegen The Spot (Jason Schwartzman). Regie führen Bob Persichetti und Justin K. Powers, das Drehbuch stammt erneut von Lord und Miller.