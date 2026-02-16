Film Daniel Kaluuya: Rolle für A24 in Aussicht

Bang Showbiz | 16.02.2026, 14:00 Uhr

Daniel Kaluuya ist in Verhandlungen, um in dem Science-Fiction-Thriller ‚Hotel Hotel Hotel Hotel‘ mitzuspielen.

Der 36-jährige ‚Get Out‘-Star verhandelt laut ‚Deadline‘ über die Hauptrolle in dem kommenden Film von Regisseur Michael Shanks für A24.

Dem Medienbericht zufolge handelt ‚Hotel Hotel Hotel Hotel‘ von einem Mann, der aufwacht und feststellt, dass er in einem mysteriösen Hotelzimmer gefangen ist – seine einzige Chance zu entkommen besteht darin, mit sich selbst zusammenzuarbeiten. Shanks führt nicht nur Regie bei dem Projekt, sondern hat auch das Drehbuch geschrieben, das auf der Black List 2021 erschien. Produziert wird ‚Hotel Hotel Hotel Hotel‘ von Mike Cowap und Emma Fitzsimmons von Princess Pictures sowie Adam McKay und Todd Schulman unter dem Banner von HyperObject Industries.

Im vergangenen Dezember gab Kaluuya bekannt, dass die Geschichte für seinen ‚Spider-Man: Across the Spider-Verse‘-Spin-off-Film über Spider-Punk sich in der Endphase befinde. Damals sagte er: „Wir sind mitten im Prozess.“ Auf die Frage, ob der Spider-Punk-Film ein eigenständiger Film sein würde oder auch andere Spider-Verse-Charaktere enthalten würde, antwortete Star, dass dies noch nicht feststehe. Kaluuya merkte jedoch an, dass die so intensive Reaktion der Fans auf seinen Charakter Spider-Punk in ‚Across the Spider-Verse‘ dazu beigetragen habe, die Idee für das Spin-off voranzutreiben.