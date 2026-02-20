Film Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint wurde ‚Der Zauberer von Oz‘-Remake angeboten

Rupert Grint, Emma Watson and Daniel Radcliffe - Avalon - 2005 - Harry Potter and the Goblet of Fire BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.02.2026, 11:00 Uhr

Daniel Radcliffe hat verraten, dass ihm, Emma Watson und Rupert Grint einst ein Remake von ‚Der Zauberer von Oz‘ vorgeschlagen wurde.

Der Schauspieler war damals „14 oder 15“ als und drehte gemeinsam mit Emma und Rupert noch die ‚Harry Potter‘-Filme, als ihm dieser Vorschlag unterbreitet wurde. Er sagt heute, es sei „eine der schlechtesten Ideen“ gewesen, die er je gehört habe.

In der aktuellen Folge des Podcasts ‚Hot Ones‘ sagte der 36-Jährige zu Moderator Sean Evans: „Eine der schlechtesten Ideen, die ich je gehört habe: Während ‚Potter‘ kam jemand zu uns und ich glaube, sie wollten uns alle drei besetzen, mich, Emma und Rupert, für ein Remake von ‚Der Zauberer von Oz‘, in dem Emma Dorothy gewesen wäre.“ Er könne sich nicht mehr erinnern, wen oder was Rupert spielen sollte, aber seinen eigenen Rollenvorschlag hat er noch im Kopf: „Ich weiß nur noch, dass ich der Löwe gewesen wäre, aber er konnte auch Karate. Ich wäre so eine karatekämpfende Feiger-Löwe-Figur gewesen.“ Bereits als Teenager fand Daniel Radcliffe diese Filmidee grotesk und ist froh, dass sie nicht in die Tat umgesetzt wurde. „Ich erinnere mich, dass ich 14 oder 15 war und dachte: ‚Ich weiß nicht viel über die Welt, aber das ist eine schlechte Idee, und das sollte nicht gemacht werden.'“

Außerdem verriet Radcliffe kürzlich, dass er, Watson und Grint über die kommende HBO-Max-TV-Adaption von ‚Harry Potter‘ gesprochen haben, die wie auch ihre ursprünglichen Filme auf den Romanen von J.K. Rowling basiert. Die Serie ging im Juli 2025 in Produktion und soll nächstes Jahr ausgestrahlt werden. Das Trio – das die Rollen von Harry Potter, Hermine Granger und Ron Weasley spielte – fühlt sich gegenüber den jungen Darstellern der Serie „beschützend“. Radcliffe – der erst elf Jahre alt war, als er als Harry Potter besetzt wurde – sagte zu ‚ScreenRant‘: „Es ist so eine Situation, in der wir alle irgendwie wissen, wie sich die anderen fühlen, weil wir es selbst auch fühlen. Man sieht die Bilder dieser Kinder und möchte sie einfach packen und umarmen. Das ist der Impuls, den wir, glaube ich, alle hauptsächlich haben.“