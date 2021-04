Daniela Katzenberger macht Schluss „mit 80 oder so“

26.04.2021 08:40 Uhr

Daniela Katzenberger hat über ihre Zukunft beim Fernsehen gesprochen.

Die Kult-Blondine und der Sohn von Costa Cordalis lassen sich seit Jahren von Fernsehteams begleiten. Doch wann will die 34-Jährige in TV-Rente gehen?

„Vielleicht irgendwann einmal mit 80 oder so, wenn Lucas und ich dann alt und schrumpelig sind und in unseren Schaukelstühlen sitzen“, sagte sie jetzt im Interview mit der Seite „Promiflash“. Und weiter: „Ich glaube, das will dann wirklich keiner mehr sehen.“

Kein weiterer Nachwuchs

Bald wollen die beiden mit ihrer neuen Dokuserie „Familienglück auf Mallorca“ wieder tiefe Einblicke in ihr Familienleben geben. Die Blondine über die neuen Folgen: „Es gibt ganz viele Themen: Sophia aus unserem Ehebett vertreiben, wieder mehr Schwung in die Beziehung bringen – wir sind schließlich im verflixten siebten Beziehungsjahr – und ich mache ein Mami-Update.“ Eigentlich hätten sie gerne noch einen Bruder oder eine Schwester für die Fünfjährige gehabt, doch weil Daniela einfach nicht schwanger wird, haben die zwei Fernsehstars ihre Kinderplanung vor einigen Monaten offiziell abgeschlossen.

Daniela Katzenberger über Romantik-Killer

In einem Livestream verriet die 34-Jährige Daniela Katzenberger: „Bei Sophia hat es vier Monate gedauert und beim zweiten Kind waren wir schon drei Jahre dran und es hat nicht geklappt.“ Weiter sagte sie: „Irgendwie glaube ich, es sollte nicht so sein.“

Am Ende war der Wunsch nach dem zweiten Kind für Dani und Lucas sogar eine Beziehungsbelastung. Sie erzählte weiter: „Sex nach Eisprung-App, das war auch voll der Romantik-Killer und irgendwann hatte ich dann auch keinen Bock mehr.“ (Bang/KT)