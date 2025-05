Stars Daniela Katzenberger: Nostalgischer Rückblick auf ihre Kindheit

Daniela Katzenberger at McDonald's Benefit Gala Munich Nov 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.05.2025, 14:00 Uhr

Daniela Katzenberger hat mit ihren Fans einen ganz besonderen Rückblick auf ihre Kindheit geteilt.

Die 38-jährige TV-Persönlichkeit schwärmte auf ihrem Account auf Instagram von ihrer Kommunion und veröffentlichte ein Kindheitsfoto von sich, auf dem sie an dem besonderen Tag zu sehen ist.

Daniela erzählte auf ihrer Social-Media-Plattform zu dem Bild: „Meine Kommunion, was für ein toller Tag.“ Die ‚Verflixtes siebtes Jahr‘-Sängerin, die mit ihrem Ehemann Lucas Cordalis die Tochter Sophia (9) hat, verriet, dass ihre Mutter Iris Klein (57) an dem Tag „besonders stolz“ auf sie gewesen sei. Katzenberger sagte: „Meine Mutter war an diesem Tag besonders stolz …nachdem sie mir eine 80er-Jahre-Pudel-Pony, so riesig wie der Mount Everest, hingezimmert hat und wir aussehen wie die Pfälzer-Version von Hanni und Nanni.“ Die Fans der ‚Eine Tussi wird Mama‘-Autorin zeigten sich in den Kommentaren zu dem Posting des Stars begeistert und wiesen auf die Ähnlichkeit von Daniela mit ihrer Tochter hin. Ein User schrieb: „Wow!!! Ich sehe absolut Sophia da!! Krass, die Ähnlichkeit!“