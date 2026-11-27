Stars Daniela Katzenberger: Warum sie ihrer Tochter eine andere Kindheit ermöglichen will

Daniela Katzenberger at McDonald's Benefit Gala Munich Nov 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.11.2026, 14:00 Uhr

Die Katze findet offene Worte über ihren lockeren Erziehungsstil. Geprägt wurde diese von ihrer eigenen Kindheit.

Daniela Katzenberger möchte ihrer Tochter Sophia ein Familienleben bieten, das sie selbst als Kind kaum kannte.

Die TV-Ikone hat offen über die Gründe für ihren lockeren Erziehungsstil gesprochen. Gegenüber der ‚Bild‘ beschrieb die Kult-Blondine ihre eigene Kindheit als herausfordernd. Ihre Mutter Iris Katzenberger, die drei Kinder weitgehend allein großzog und in Ludwigshafen eine Kneipe betrieb, habe viel Verantwortung tragen müssen. „Chronisch angespannt und überfordert, dazu geschieden, und wir sind dauernd umgezogen“, erinnerte sich die 40-Jährige. Vorwürfe wollte sie ihrer Mutter dennoch nicht machen: „Ich glaube, Mama hat für ihre Verhältnisse alles gegeben.“

Auch die alltäglichen Verhältnisse unterschieden sich deutlich von dem Familienleben, das Daniela später durch ihren Ehemann Lucas Cordalis kennenlernte. Während bei ihm gemeinsame Zeit mit den Eltern, Ausflüge in die Natur und Unterstützung bei den Hausaufgaben selbstverständlich gewesen seien, habe ihre eigene Kindheit eher aus Fertiggerichten und Fast Food bestanden. „Bevor ich Lucas getroffen habe, wusste ich gar nicht, was eine normale Familie ist“, gestand sie.

Diese Erfahrungen prägen auch ihren Umgang mit Sophia. Bei der Erziehung ihrer Tochter setzt Daniela auf möglichst wenig starre Vorgaben. Die Elfjährige darf beispielsweise selbst entscheiden, wann sie müde genug ist, um schlafen zu gehen. Auch bei der Körperpflege ist Sophia schon sehr selbstständig. „Ich bin kein Fan davon, ein Kind halb tot zu regeln. Sie geht allein ins Bett, pflegt sich selber, macht Gesichtsmasken und legt sich mit geputzten Zähnen hin, wenn sie müde ist. Das ist doch super“, freute sich Daniela.

Für ihre freundschaftliche Beziehung zu ihrer Tochter werde sie allerdings regelmäßig kritisiert. Davon möchte sich die Katze nicht beirren lassen. „Ich will nicht nur ihre Mutter, sondern auch ihre Freundin sein“, betonte Daniela. Ihr Ziel sei es, auch dann noch eine enge Vertrauensperson für Sophia zu bleiben, wenn diese längst erwachsen ist und ihr eigenes Leben führt.