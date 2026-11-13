Stars Daniela Katzenberger wirft Jenny Frankhauser Promo-Absichten vor

Daniela Katzenberger at McDonald's Benefit Gala Munich Nov 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.11.2026, 14:00 Uhr

Die Katze äußert sich im Streit mit ihrer Halbschwester Jenny Frankhauser.

Zwischen Daniela Katzenberger und ihrer Halbschwester Jenny Frankhauser herrscht weiterhin Funkstille.

Nun hat sich die Reality-TV-Ikone erstmals ausführlicher zu den Vorwürfen ihrer jüngeren Schwester geäußert – und dabei auch deren Beweggründe infrage gestellt. Im Interview mit der ‚Bild‘-Zeitung vermutete Daniela, dass Jenny derzeit Reichweite für eigene Projekte suche. „Ich weiß natürlich auch, dass Jenny gerade etwas Promo und Aufmerksamkeit braucht“, erklärte sie. Zugleich betonte die Kult-Blondine, dass sie sich ihre Bekanntheit selbst erarbeitet habe.

Ihre Karriere habe sie ohne fremde Unterstützung aufgebaut. Davon habe später auch ihre Familie profitiert: „Meine komplette Familie – inklusive Jenny – konnte seitdem ein finanziell gutes und sorgloses Leben führen“, fügte die 40-Jährige hinzu. Jenny ließ diese Darstellung nicht unwidersprochen. Gegenüber ‚Bild‘ machte sie deutlich, dass ihr eigener Weg nicht allein ihrer berühmten Halbschwester zu verdanken sei. „Egal, wer dir die Türen öffnet, durchgehen musst du schon selbst“, betonte die 34-Jährige.

Daniela wiederum verwies darauf, dass die Initiative für einen Kontakt nicht ausschließlich von ihr ausgehen müsse: „Kontakt ist auch keine Einbahnstraße! Auch Jenny weiß, wo ich wohne.“ Gleichzeitig fand die Mallorca-Auswanderin versöhnliche Worte: „Ich habe meine Schwester sehr, sehr lieb, und das wird auch immer so bleiben. Ich werfe ihr überhaupt nichts vor.“ Jenny stellte ihrerseits klar, dass sie mit der Geschichte „abgeschlossen“ habe.

Währenddessen versucht ihre Mutter Iris Katzenberger, zwischen den Schwestern zu vermitteln. In ihrer Instagram-Story teilte die 59-Jährige einen Beitrag Jennys und unterstrich den familiären Zusammenhalt. „So ist es … Wir sind eine Familie und stehen in keinem Wettbewerb. Jeder von uns ist eine eigene Persönlichkeit und das ist gut so … wir lieben uns und sind unfassbar stolz aufeinander“, schrieb die Ex-Dschungelcamperin.