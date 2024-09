König Charles verrät den Grund Darum verbrachte Queen Elizabeth II. ihre letzten Tage in Balmoral

So startete Queen Elizabeth II. stets ihre Sommerferien - mit einem Gruß an ihre Wachmannschaft vor Schloss Balmoral. (hub/spot)

SpotOn News | 30.09.2024, 11:49 Uhr

Queen Elizabeth II. hat Balmoral als ihren letzten Rückzugsort auserkoren. Warum sie die letzten Tage ihres Lebens in Schottland verbrachte, verriet nun König Charles.

König Charles III. (75) hat verraten, warum Queen Elizabeth II. (1926-2022) ihre letzten Tage auf Schloss Balmoral in Schottland verbrachte. In einer Rede in Edinburgh anlässlich des 25-jährigen Bestehens des schottischen Parlaments erklärte der Monarch der "Daily Mail" zufolge, dass das Land einen "ganz besonderen Platz in den Herzen meiner Familie" habe.

Charles' Mutter Elizabeth II. starb im Alter von 96 Jahren am 8. September 2022 auf Schloss Balmoral in Aberdeenshire. Das Anwesen ist seit 1852 eine königliche Residenz und galt als einer der Lieblingsorte der Queen. Bereits nach dem Tod ihres Ehemanns Prinz Philip (1921-2021) im April 2021 soll sie Balmoral als ihren letzten Rückzugsort auserkoren haben.

"Der Ort, den sie am meisten liebte"

"Meine verstorbene Mutter schätzte die Zeit besonders, die sie in Balmoral verbrachte", erklärte ihr Nachfolger Charles in seiner Rede in Schottland. "Es war der Ort, den sie am meisten liebte, an dem sie ihre letzten Tage verbrachte."

Der 75-Jährige war zusammen mit seiner Schwester Prinzessin Anne (74) an der Seite seiner Mutter, als sie dort verstarb. Die königliche Familie kam aber auch traditionell im Sommer in Schottland zusammen, da die Queen auf Schloss Balmoral zwischen August und Oktober stets eine Auszeit verbrachte. "Am Ende eines jeden Tages sind wir alle durch unsere Liebe zu Schottland vereint", sagte Charles. "Natürlich wegen seiner natürlichen Schönheit, aber auch wegen seiner Charakterstärke, die auf der außergewöhnlichen Vielfalt seiner Menschen beruht, deren unterschiedliche Ideen, Fähigkeiten, Energien, Leidenschaften und häufig tief verwurzelte Überzeugungen mich immer wieder inspirieren."

Die Tradition, den Sommerurlaub in Schottland zu verbringen, hat König Charles weitergeführt. Auch er ist sehr naturverbunden und liebt vor allem das Lachsfischen vor Ort. Im Gegensatz zu seiner Mutter bevorzugt er für seinen Aufenthalt aber nicht das große Schloss Balmoral, sondern das kleinere Birkhall, das auf dem royalen Anwesen nur wenige Fahrminuten entfernt von der Hauptresidenz liegt und seit 2002 sein Landsitz ist.