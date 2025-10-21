Musik Das hält Taylor Swifts Ex Joe Jonas von ‚The Life of a Showgirl‘

21.10.2025

Der Sänger äußert sich zum neuen Album seiner Ex-Freundin, mit der er 2018 kurz liiert war.

Taylor Swifts Ex-Freund Joe Jonas hat ihrem neuen Album seinen Segen gegeben.

Der Jonas Brothers-Star war 2008 kurz mit der Pop-Ikone liiert. Auch heute scheint er ihre Musik noch zu mögen. Im Interview mit dem ‚Esquire‘-Magazin fand der Sänger positive Worte für ‚The Life of a Showgirl‘. „Ich habe einiges davon gehört. Ich denke, sie ist offensichtlich die größte Künstlerin da draußen – und ich finde, es ist gut“, erklärte er. Joe fügte hinzu, dass Taylors neue Platte einige Ohrwürmer enthalte. „Jeder hat seine eigene Meinung dazu, aber von dem, was ich gehört habe, sind da auf jeden Fall einige eingängige Melodien dabei“, sagte er.

Im vergangenen Jahr ließ sich Joe von seiner Frau Sophie Turner scheiden, mit der er seit 2019 verheiratet war. Zusammen haben sie die Töchter Willa (5) und Delphine (3). Derzeit ist der 36-Jährige mit seinen Brüdern Kevin und Nick im Rahmen ihrer ‚Jonas20: Greetings from Your Hometown‘-Tour unterwegs. Das mache es kompliziert, romantische Bekanntschaften zu schließen. Auf die Frage, ob er aktuell jemanden date, antwortete Joe: „Fünf Shows hintereinander machen es nicht gerade leicht, sich mit jemandem auf einen Kaffee zu treffen.“

Der ‚Sucker‘-Interpret erklärte außerdem, dass er keine Dating-Apps benutze – räumte aber ein, über Instagram und TikTok schon potenzielle Dates kennengelernt zu haben. „Ich schätze, Instagram und TikTok sind ja auch Apps – und so habe ich tatsächlich schon Leute kennengelernt“, plauderte er aus.