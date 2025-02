Stars Das sagt Ben Winston über die Grammy-Hommage für Liam Payne

Liam Payne - The Fashion Awards 2022 - London - Karwai Tang - WireImage - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.02.2025, 16:00 Uhr

Dem Produzenten der Preisverleihung fiel es nicht leicht, die In-Memoriam-Sequenz für die diesjährige Show zusammenzustellen.

Ben Winston fiel es schwer, die In-Memorian-Sequenz für die diesjährige Grammy-Verleihung zusammenzustellen.

Der Produzent der Preisverleihung war gut mit dem verstorbenen One-Direction-Star Liam Payne befreundet und arbeitete mit ihm für seine Musikvideos zu den Songs ‚Night Changes‘, You I‘ und ‚Midnight Memories‘ zusammen. Aufgrund seiner Nähe zu Liam war es eine Herausforderung für Ben, verschiedene Videoclips des Sängers für den Gedenkteil der Grammys auszuwählen. Über die Award-Show, die am Sonntagabend (2. Februar) in Los Angeles stattfindet, sagte Ben der ‚Bizarre‘-Kolumne der britischen Zeitung ‚The Sun‘: „Es sind schwierige Zeiten. Liam zu verlieren war sehr, sehr hart. Daran besteht kein Zweifel. […] Ihn da oben auf der Leinwand zu sehen hätte ich niemals erwartet. Es ist besonders traurig für die Menschen – nicht nur für mich, der Liam geliebt hat, sondern für viele.“

Liam verstarb im Oktober nach einem Sturz vom Balkon seines Hotelzimmers in Buenos Aires. Auch bei den BRIT-Awards im März soll dem Musiker Tribut gezollt werden. Insidern zufolge hofft das Produktionsteam des britischen Musikpreises darauf, die verbliebenen One-Direction-Mitglieder für die Hommage zu gewinnen.