Stars Das sagt Gil Ofarims Anwalt über die bisherige Zeit im Dschungelcamp

Gil Ofarim -23.09.2015 Hamburg - Eventpress MP BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.02.2026, 14:00 Uhr

Gil Ofarims Teilnahme am Dschungelcamp 2026 sorgt seit Beginn der Staffel nicht nur wegen der Prüfungen und Camp-Dynamik für Schlagzeilen, sondern vor allem durch wiederkehrende Auseinandersetzungen über seine Vergangenheit und juristische Verpflichtungen.

Nun hat sich erstmals sein Anwalt zu den rechtlichen Hintergründen und dem Verhalten des Musikers im Camp geäußert – und damit einige wichtige Fragen geklärt. Im Zentrum der öffentlichen Debatte steht nach wie vor der sogenannte Davidstern-Skandal: 2021 hatte Ofarim in einem Video behauptet, aufgrund seines Davidsterns diskriminiert worden zu sein. Später stellte sich heraus, dass diese Vorwürfe nicht haltbar waren; das Strafverfahren wurde 2023 gegen Zahlung einer Geldauflage eingestellt. Ofarim sprach im Camp mehrfach von einer „Verschwiegenheitserklärung“, durch die er sich nicht zu den Vorwürfen äußern könne. Sein Anwalt Dr. Alexander Stevens hat gegenüber ‚KUKKSI‘ nun klargestellt, dass es sich dabei rechtlich nicht um einen sogenannten Schweige-Deal im klassischen Sinn handelt, sondern dass Ofarim an eine Unterlassungsverpflichtung gebunden ist, die zugleich eine Verschwiegenheitspflicht enthält.

Stevens erläutert, dass aus dieser Unterlassungserklärung folgt, dass Ofarim „bestimmte Inhalte nicht wiederholen darf“, und dass die Abgrenzung, welche Aussagen genau verboten sind, juristisch komplex ist und für Laien kaum zu beurteilen sei. Das bedeutet, dass der Sänger weiterhin vorsichtig sein muss, wie er sich äußert – auch im TV-Camp.

Ein weiterer Konfliktpunkt im Camp sind die wiederholten Angriffe der Kandidatin Ariel auf Ofarim, der von ihr unter anderem als „Lügner“ oder „Verbrecher“ bezeichnet wurde. Laut Anwalt Stevens könnte Ofarim juristische Schritte gegen Teilnehmer wie Ariel prüfen, die seiner Ansicht nach „falsche Tatsachenbehauptungen verbreiten und damit einen Menschen beschädigen“. Ob und in welchem Umfang er tatsächlich rechtlich gegen solche Angriffe vorgehen wird, liege jedoch in Ofarims eigener Entscheidung. Insgesamt geben diese Aussagen des Anwalts Aufschluss darüber, warum sich Ofarim bislang im Camp weitgehend zu den heiklen Themen zurückhält und welche rechtlichen Zwänge hinter seinem Verhalten stehen. Für Zuschauer und Camp-Konflikte bleibt dies ein zentraler Aspekt der Staffel – und ein Grund, warum manche Diskussionen im Dschungel nicht weiter vertieft werden.