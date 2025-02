Film Das sagt Harrison Ford über seine neue Rolle im Marvel-Universum

Harrison Ford attends the UK Photocall of Marvel Studios - Captain America Brave New World - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.02.2025, 14:00 Uhr

Der Schauspielveteran übernahm die Figur des Thaddeus Ross vom verstorbenen William Hurt.

Harrison Ford weiß, dass er mit seiner neuen Rolle im Marvel-Universum in große Fußstapfen tritt.

Der 82-jährige Schauspieler wird demnächst als Thaddeus Ross in ‚Captain America: Brave New World‘ zu sehen sein. Der Charakter wurde zuvor in verschiedenen Filmen des MCU von William Hurt verkörpert. Für Ford ist die Übernahme des Parts von Hurt, der 2022 verstorben war, eine große Herausforderung, wie er jetzt im Gespräch mit ‚On Demand Entertainment‘ verriet: „Es wird zu deiner Verantwortung, diese Fußstapfen zu füllen, die vor dir gelaufen sind. Und das Drehbuch hilft mir sehr, denn das Leben der Rolle wird komplizierter und vielleicht auch interessanter. Aber der Grad an dramatischer Teilnahme ist hoch. Es ist wie eine Oper.“

Der ‚Indiana Jones‘-Star gibt zu, dass der das Marvel-Universum schon immer ziemlich „interessant“ fand: „Natürlich war ich noch nie Teil eines Marvel-Films, aber es war sehr interessant für mich, eine Rolle darin zu übernehmen.“ Dass er in ‚Captain America: Brave New World‘ Hurts alten Part wieder auferstehen lassen darf, sieht Ford derweil als eine Ehere an. Vor einer Weile sagte er dazu im ‚PEOPLE‘-Interview: „Er hat eine starke Grundlage für den Charakter geschaffen, ich respektiere ihn und die Arbeit, die er im Laufe seines Lebens gemacht hat, sehr. “