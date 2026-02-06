Film Das Set von ‚Wuthering Heights‘ basierte auf der Haut von Margot Robbie

Das Set von ‚Wuthering Heights‘ wurde von Bildern der Haut von Margot Robbie inspiriert.

Die Schauspielerin spielt Cathy an der Seite von Jacob Elordi als Heathcliff in einer neuen Kinoadaption von Emily Brontës Klassiker. Nun hat Regisseurin Emerald Fennell enthüllt, dass die Tapeten in Cathys Schlafzimmer aus Seide gefertigt wurden, die mit Bildern der „Venen und Sommersprossen“ ihrer Hauptdarstellerin bedruckt waren. Bei einer Vorführung des Films im BFI Southbank in London erklärte Fennell: „Wir haben sie gebeten, uns all ihre Venen und Sommersprossen zu schicken, und dann haben wir das auf Seide gedruckt, gepolstert und mit Latex überzogen, sodass es schwitzen konnte. Auf den ersten Blick sieht man davon nichts – es ist einfach ein wunderschöner rosafarbener Raum. Es ist wie ein visuelles Beispiel dafür, wie es sich anfühlt, zu einer Ehefrau gemacht zu werden, zu einem Objekt der Schönheit, zu einem Sammlerstück.“

Fennell verriet außerdem einen weiteren ungewöhnlichen Kniff, mit dem sie ihre Schauspieler in ihre Rollen bringen wollte: Sie habe regelrechte „Schreine“ geschaffen und diese in den Schlafzimmern der Stars platziert. Sie sagte: „Ich dachte mir: ‚Ich gehe ins Internet, suche ihre besten Fotos heraus und baue in ihren Schlafzimmern Schreine füreinander.‘ Als Jacob also in sein Zimmer kam, hatte er einen völlig verrückten Schrein, um nicht nur Cathy, sondern Margot Robbie zu verehren – und sie hatte das Gleiche. Es gibt nichts Menschlicheres als jemandes erstes Pressefoto.“

Während des Gesprächs gestand Fennell zudem, dass Robbie selbst auf sie zugekommen sei und darum gebeten habe, Cathy zu spielen, nachdem die Regisseurin das Drehbuch an Robbies Produktionsfirma LuckyChap Entertainment geschickt hatte. „Ich habe es ihnen zum Produzieren geschickt, und Margot hat glücklicherweise gefragt, ob sie Cathy spielen dürfe. Ich war sehr nervös, sie das zu fragen, weil wir eine andere Art von Beziehung haben und ich sie nicht in Verlegenheit bringen wollte.“