Musik Dashboard Confessional-Frontmann Chris Carrabba über illegale Musikdownload-Websites

Dashboard Confessional Chris Carrabba - 2015 concert in Texas - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.10.2024, 16:00 Uhr

Der Sänger der Band verriet, dass er ohne die illegalen Musikdownload-Websites der 2000er „keine Karriere“ gehabt hätte.

Chris Carrabba, der Frontmann von Dashboard Confessional, verriet, dass er ohne die illegalen Musikdownload-Websites der 2000er „keine Karriere“ gehabt hätte.

Die Emo-Band wurde 1999 gegründet und landete 2003 mit ihrer LP ,A Mark, a Mission, a Brand, a Scar’ einen zweiten Platz in den amerikanischen Charts.

Und obwohl der 49-jährige Chris zugibt, dass Websites zum illegalen Download von Musik wie Napster und LimeWire für viele Künstler schlecht fürs Geschäft waren, glaubt er auch, dass seine Musik nicht von den Massen gehört worden wäre, wenn es die Plattformen nicht gäbe. Bei seiner Teilnahme am ,My Generation’-Event der NBC News Studios erzählte der Musiker: „Es besteht kein Zweifel daran, dass Napster die Plattenindustrie beeinflusst hat, und es war in vielerlei Hinsicht ein negativer Effekt, aber nicht für mich. Meine Platten kamen bei einem kleinen Label heraus. Die Verbreitung ist begrenzt gewesen. Wenn jemand von meiner Band erfahren hätte, dann hätte er meine Musik nirgendwo bekommen können. Wenn die Leute nicht die Möglichkeit gehabt hätten, meine Musik miteinander zu teilen, hätte ich keine Karriere.“ Zu den Gründen für die Wiederbelebung der Emo-Szene in den 2000er-Jahren fügte der Star hinzu: „Die Emo-Szene entstand aus dem Bedürfnis, tiefer in sich selbst blicken zu wollen. Junge Leute, ihr setzt euch plötzlich mit einer Welt auseinander, die sich jetzt für immer verändert hat.“ Dashboard veröffentlichten ihr neuntes Studioalbum ,All The Truth That I Can Tell’ im Jahr 2022, das ihre erste Platte seit vier Jahren ist.