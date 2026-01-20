Stars David Beckham äußert sich nach öffentlichem Instagram-Rant von Sohn Brooklyn

David Beckham - Victoria Beckham - Brooklyn Beckham - GQ Men of the Year Awards - AVALON - SEP 2019 BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.01.2026, 18:00 Uhr

David Beckham hat erstmals öffentlich Stellung bezogen, nachdem sein Sohn Brooklyn mit einem emotionalen und ungewöhnlich offenen Instagram-Statement für Schlagzeilen gesorgt hatte.

Darin warf der 26-Jährige seinen Eltern David (50) und Victoria Beckham (51) vor, über Jahre hinweg die sogenannte „Marke Beckham“ über familiäre Beziehungen gestellt und ihn kontrolliert zu haben.

Brooklyns Beitrag, der am Montagabend (19. Januar) veröffentlicht wurde, enthielt schwere Vorwürfe. Er erklärte, er wolle sich nicht mit seiner Familie versöhnen und sprach von jahrelanger Kontrolle. Besonders seine Ehefrau Nicola Peltz (31) sei laut Brooklyn von seiner Familie wiederholt respektlos behandelt worden.

Kurz darauf trat David Beckham beim Wirtschaftssender CNBC in der Sendung ‚Squawk Box‘ auf, wo er sich am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos zu sozialen Medien und deren Wirkung äußerte. Zwar ging er nicht direkt auf die Vorwürfe seines Sohnes ein, bezog jedoch deutlich Stellung zum Umgang junger Menschen mit öffentlichen Plattformen. „Ich habe immer über soziale Medien gesprochen – über ihre Macht, im Guten wie im Schlechten“, sagte der 50-Jährige. Beckham betonte: „Was Kinder heute alles sehen und abrufen können, kann gefährlich sein.“ Gleichzeitig hob er hervor, dass soziale Medien auch positive Wirkung entfalten könnten, wenn sie verantwortungsvoll genutzt würden. „Ich habe meine Plattform genutzt, um für UNICEF auf Themen aufmerksam zu machen, die Kinder weltweit betreffen.“

Mit Blick auf seine eigenen Kinder – neben Brooklyn auch Romeo (23), Cruz (20) und Tochter Harper (14) – erklärte er: „Sie machen Fehler. Aber Kinder dürfen Fehler machen. So lernen sie. Manchmal muss man sie diese Fehler auch machen lassen.“

Brooklyn hatte in seinem Statement hingegen schwere Anschuldigungen erhoben. „Ich habe jahrelang geschwiegen und versucht, alles privat zu halten“, schrieb er. „Doch meine Eltern und ihr Team haben weiterhin mit der Presse gesprochen.“ Er behauptete zudem, seine Mutter Victoria habe den Hochzeitstanz bei seiner Hochzeit 2022 „übernommen“ und ihn öffentlich bloßgestellt. Die Spannungen innerhalb der Familie sollen bereits seit rund vier Jahren bestehen. Eine öffentliche Reaktion von Victoria Beckham oder Nicola Peltz liegt bislang nicht vor.